La Serie del Cibao en NY estaría a punto de ser cancelada

Estadio Citi Field durante la celebración de la serie Titanes del Caribe. ( FUENTE EXTERNA )

A poco más de una semana para su fecha pautada, la Serie del Cibao, los tres enfrentamientos entre Gigantes y Águilas en Nueva York con partidos válidos para el calendario 2025-26, atraviesa un momento de incertidumbre que amenaza con la celebración del espectáculo.

Las bajas ventas de boletas estaría detrás de la decisión de cancelación.

El evento está programado para celebrarse del 7 al 9 de noviembre en el Citi Field , hogar de los Mets de Nueva York, pero este miércoles Diario Libre supo de fuentes cercanas que la serie había sido cancelada.

"Como sabes todo lo relativo a esa serie está a cargo de un comité de Lidom que se estará reuniendo dentro de un rato para analizar el status de la serie del Cibao", fueron las palabras del presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, el Dr. Vitelio Mejía, al ser cuestionado por Diario Libre, sobre el estatus actual de la actividad ayer al final de la tarde.

Fuentes de los clubes aseguraron que se les ha informado que el evento nova. Diario Libre contactó personas cercanas a los organizadores, Latin Events, pero pidieron más tiempo para poder dar información.

Dos años dando tumbos

Luego del éxito de Titanes del Caribe en 2023, que superó los 90,000 fanáticos en tres días, montar el evento los dos años siguientes ha sido una odisea.

Las diferencias entre Félix Cabrera, el organizador, el Licey y la Lidom en el 2024 dejó el evento muy tocado.