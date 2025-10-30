Las Águilas le barren la serie de tres partidos a las Estrellas Orientales

Las Aguilas Cibaeñas vencieron en tres partidos consecutivos a las Estrellas Orientales en el arranque de la semana. ( FUENTE EXTERNA )

Las Águilas Cibaeñas vencieron con marcador 9-8 a las Estrellas Orientales en 10 entradas, para completar la barrida de tres partidos en la continuación del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-2026 en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

El lanzador ganador fue el relevista Hunter Bigge (1-0), el perdedor Payton Gray (0-2) y el salvamento para Richard Rodríguez (2).

La victoria aguilucha se produjo en la parte alta de la décima entrada producto de un elevado de sacrificio de Emmanuel Rodríguez ante un envío de Gray.

Por las Estrellas abrió el encuentro Esmil Rogers, quien trabajó 3.1 entradas de tres hits, tres carreras, tres transferencias y un ponche. Le siguieron en el montículo Sammy Peralta (4), Jefry Yan (6), Julián Fernández (7), Pedro Strop (8), Jhan Maríñez (8) y Gray (9).

Mientras que por las Águilas inició Carlos Peña, con labor de 2.1 entradas de tres hits, cuatro carreras, dos boletos y un bateador abanicado. Desde el bullpen trabajaron Ramón Rossó (3), Rodrigo Benoit (4), Oscar Rayo (4), Jeurys Familia (6), Junior Fernández (7), Eric Cerantola (8), Bigge (9) y Rodríguez (10).

Los más destacados

Por las Estrellas, Miguel Sanó 5-3 H4 2 CA 3CE; Rodolfo Castro 5-1 H4 2 CA 3 CE y Raimel Tapia 3-2 H4 1 CA 1 CE.

Por las Águilas, Aderlin Rodríguez 5-2 H4 2 CA 2 CE; Emmanuel Rodríguez 3-2 1 CA 5 CE y Rainel Delgado 3-1 2 CA.

Como anotaron

En el cierre de la segunda entrada, las Estrellas le pusieron número a la pizarra con imparable de Euribiel Ángeles por el prado derecho que llevó a la goma a Rodolfo Castro.

En el tercer episodio, el equipo verde volvió al ataque, esta vez con cuatro carreras, una por sencillo de Miguel Sanó por el bosque derecho y tres más por cuadrangular por el jardín izquierdo de Castro.

En la parte alta de la cuarta entrada, las Águilas ripostaron con cuatro carreras producto de un sencillo por el bosque central de Carter Jensen de dos y doble de Emmanuel Rodríguez por el prado izquierdo de dos más.

En el séptimo, el equipo cibaeño tomó el control del partido por cuadrangular de Aderlín Rodríguez entre los jardines izquierdo y central.

En el cierre de ese episodio, Miguel Sanó igualó las acciones para las Estrellas con un vuelacercas entre los prados izquierdo y central.

En el octavo, las Águilas volvieron a irse adelante con otras dos carreras por jonrón de Emmanuel Rodríguez entre left y center.

En la baja de ese inning, las Estrellas descontaron con la séptima vuelta producto de un cuadrangular de Raimel Tapia entre left y center

En la novena, el equipo verde igualó nuevamente el marcador, esta vez por sencillo de Sanó por el prado derecho.

En la décima, y con corredor fantasma en la segunda, las Águilas se fueron adelante en la pizarra por elevado de sacrificio de Emmanuel Rodríguez por el jardín derecho.

Próximos partidos

Las Estrellas regresan al terreno de juego este viernes para enfrentar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche. Las Águilas enfrentarán a los Tigres del Licey en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche.