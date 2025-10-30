×
Lidom
Lidom

Posponen por lluvia el partido entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey

La jornada del viernes consta de tres partidos a partir de las 7 de la noche

    Expandir imagen
    Posponen por lluvia el partido entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey
    El partido entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey programado para celebrarse este jueves por la noche fue pospuesto por lluvia. (FUENTE EXTERNA)

    El partido programado para celebrarse este jueves por la noche entre Gigantes del Cibao y Tigres del Licey en el estadio Quisqueya Juan Marichal fue pospuesto por lluvia. 

    Para los Tigres es su segunda posposición de la semana, luego de que el partido en el que debieron enfrentar a los Toros del Este el pasado lunes corrió con la misma suerte.

    La liga informará próximamente la nueva fecha de reasignación del encuentro. 

    Próximos partidos

    Para este viernes la liga tiene programados tres partidos

    • En el estadio Quisqueya Juan Marichal estarán de visita las Águilas Cibaeñas para enfrentar a los Tigres del Licey a partir de las 7:30 de la noche.
    • Las Estrellas Orientales viajaran a San Francisco de Macorís para enfrentar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier a partir de las 7 de la noche.
    • Los Toros del Este recibirán la visita de los Leones del Escogido a partir de las 7:30 de la noche en el estadio Francisco Micheli.
