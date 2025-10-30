Los Dodgers se entregan a sus astros y los Azulejos a su Guerrero Jr. en cierre de Serie Mundial

Yoshinobu Yamamoto viene de lanzar dos partidos completos. A él se aferran los Dodgers para mantener viva la Serie Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Sin margen de error tras sufrir su tercera derrota, los Dodgers de Los Ángeles se encomiendan a sus estrellas para dar vuelta a la Serie Mundial en el territorio de los Azulejos de Toronto, que confían en el buen momento del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Los canadienses lideran la llave 3-2 y necesitan apenas un triunfo para ganar su primer título de la Serie Mundial de béisbol en 32 años.

Pueden conseguir la ansiada consagración el viernes en el sexto juego en el Rogers Centre o el sábado, en el séptimo y último partido, en caso de que los estadounidenses empaten la contienda.

El despertar de los bates del cuadro angelino será determinante para que el equipo de Dave Roberts pueda revertir una estadística demoledora: el 67,6% de los ganadores del quinto juego, en este caso los Azulejos, vencedores 6x1 el miércoles en Los Ángeles, terminan levantando el trofeo.

"Todo se magnifica cuando no estás bateando", dijo el mánager de los campeones defensores en conferencia de prensa. "Debemos empezar de cero y tratar de ganar el sexto juego, nada más".

- Ohtani, en vos confío -

Los quince pases por la registradora de los tres primeros partidos de la serie han quedado en el olvido después de que los Dodgers encajaron dos derrotas consecutivas, en las que anotaron dos carreras y permitieron 12.

El astro japonés Shohei Ohtani, el estelar Freddie Freeman y el dominicano Teoscar Hernández dispararon, entre los tres, cinco hits en 21 oportunidades al bate durante los juegos cuatro y cinco, ambos disputados en el Dodger Stadium en Los Ángeles.

Ohtani, quien carga con el peso del éxito o el fracaso de la franquicia, permitió cuatro carreras en su única salida como abridor y estaría dispuesto a apoyar al relevo en caso de ser necesario.

El diestro japonés Yoshinobu Yamamoto, en tanto, pisará primero la lomita por los Dodgers el viernes, tras convertirse en una de las piezas de mayor confianza de Roberts. Yamamoto, de 27 años, ha ganado tres de sus cuatro salidas en la postemporada lanzando 28.2 entradas, en las que permitió cinco carreras e hizo 26 ponches.

Sus lanzamientos serán vitales en el propósito de los Dodgers de repetir título en la Serie Mundial, una gesta lograda por última vez por los Yankees en el 2000.

- Tras la estela de Guerrero Jr. -

Por los Azulejos, el experimentado Kevin Gausman, de 34 años, tendrá la oportunidad de liderar a Toronto a una cita con la historia de cara al primer título de Serie Mundial desde 1993.

El mánager de los canadienses, John Schneider, encontró la mezcla perfecta entre juventud y experiencia desde su cuerpo de abridores hasta un bullpen intratable, que en los últimos dos partidos ha permitido tres hits y una carrera en 5.2 entradas.

Y ofensivamente Vladimir Guerrero Jr. ha probado estar listo para el más grande escenario al batear para un promedio de .415 con 27 hits, ocho jonrones y 15 carreras impulsadas en la actual postemporada.

Hijo del legendario Vladimir Guerrero, quien vistió el uniforme de los Expos de Montreal entre 1996 y 2003, Guerrero Jr. aspira a convertirse en el tercer latinoamericano en ganar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial en las últimas cinco temporadas.

Bajo la sombra de un estelar Guerrero Jr. caminan otras dos piezas claves de la ofensiva de los Azulejos: el mexicano Alejandro Kirk y el venezolano Andrés Giménez, quienes han aportado imparables en momentos clave.

"Vamos partido a partido, ahora vamos a casa para intentar ganar un partido", dijo Guerrero Jr. "Juego con mi corazón, juego por mi ciudad, ellos nos han dado todo y han pasado 32 años sin ganar una Serie Mundial".