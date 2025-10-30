Oficial: Los Mellizos nombran a Derek Shelton como su dirigente

Derek Shelton fue anunciado como dirigente de los Mellizos de Minnesota de manera oficial este jueves 30 de octubre. ( FUENTE EXTERNA )

Los Mellizos de Minnesota anunciaron hoy que han nombrado a Derek Shelton como el 15.º dirigente en la historia del club. Este es el segundo puesto de dirigente en las Grandes Ligas para el ex bench coach de los Mellizos, luego de dirigir a los Piratas de Pittsburgh de 2020 a 2025.

"Derek aporta una tremenda cantidad de experiencia de sus muchos años como entrenador y dirigente a nivel de Grandes Ligas", dijo Derek Falvey, Presidente de Operaciones de Béisbol y Negocios de los Mellizos. "Se preocupa profundamente por esta comunidad y nuestros fans, y está genuinamente motivado para asumir el desafío de traer el béisbol ganador de vuelta a Minnesota. Hemos visto de primera mano la confianza y el respeto que se gana de los jugadores y cómo les ayuda a alcanzar su mejor nivel. Su trayectoria, a través de los éxitos y los momentos difíciles, le ha dado una perspectiva real como líder. Ese equilibrio y su conexión con lo que significa este lugar para la gente servirán bien a nuestros jugadores y staff mientras trabajamos para construir algo duradero para nuestros fans y para Minnesota".

Una larga carrera

Shelton, de 55 años, regresa a Minnesota para su 30.ª temporada como dirigente, entrenador o miembro de una oficina principal en el béisbol profesional y su 21.º año como dirigente o entrenador a nivel de Grandes Ligas.

Es el primer dirigente contratado por los Mellizos con experiencia previa en dirigir en las Grandes Ligas desde Gene Mauch (1976-80) y solo el tercer skipper de los Mellizos con experiencia previa dirigiendo en la MLB, uniéndose a Mauch y Bill Rigney (1970-72).

Shelton fue nombrado el 41.º skipper en la historia de Pittsburgh en noviembre de 2019 y registró un récord de 306-440 (.410) como dirigente de los Piratas desde el Día Inaugural de 2020 hasta el 7 de mayo de 2025.

Mientras estuvo en Pittsburgh, Shelton formó parte del staff de coaching de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas de 2023 en el T-Mobile Park en Seattle.

En 2020, fue una fuerza guía en los esfuerzos combinados de los Piratas, la Major League Baseball y la familia Clemente para mejorar el reconocimiento del Día de Roberto Clemente; esto culminó con cada jugador de los Piratas vistiendo el número 21 en el Día de Roberto Clemente ese año, una tradición que continúa hasta el día de hoy.

Antes de asumir el cargo de dirigente de Pittsburgh, Shelton pasó dos temporadas como bench coach de los Mellizos de 2018 a 2019, sirviendo bajo el Hall of Famer Paul Molitor (2018) y Rocco Baldelli (2019).

Fue el bench coach del equipo "Bomba Squad" de 2019 que tuvo un récord de 101-61, estableció el récord de jonrones en una sola temporada de la MLB (307) y ganó el primer título de la División Central de la Liga Americana de Minnesota desde 2010.

Shelton comenzó su carrera como entrenador de Grandes Ligas en 2005 con Cleveland, sirviendo como el entrenador de bateo del club de 2005 a 2009. Pasó siete temporadas como entrenador de bateo de Tampa Bay de 2010 a 2016 y fue quality control coach de Toronto en 2017.

Shelton comenzó su mandato de entrenador profesional en 1997 como entrenador para los Gulf Coast League Yankees, seguido de períodos de entrenamiento con Single-A Tampa (NYY) en 1998 y Double-A Norwich (NYY) en 1999.

Luego dirigió a los GCL Yankees de 2000 a 2001 y a Single-A Staten Island (NYY) en 2002, y fue coordinador de bateo de ligas menores de Cleveland de 2003 a 2005.

El nativo de Carbondale, IL, jugó cuatro temporadas como catcher en la Southern Illinois University. Pasó dos temporadas de 1992 a 1993 como catcher y primera base en el sistema de los Yankees, llegando a Low-A y bateando .341 (42-de-123) con ocho dobles, un jonrón, 19 carreras impulsadas, 19 bases por bola y 11 carreras anotadas en 46 juegos.

El número 8 de Shelton está retirado en su escuela secundaria (Warren Township High School en Gurnee, IL) y fue incluido en el Salón de la Fama Saluki de SIU en 2022.

Conferencia de prensa

Los Mellizos realizarán una conferencia de prensa el martes 4 de noviembre a la 1:00 p.m. en la Sala de Conferencias de Prensa Sid Hartman en el Target Field.

Estarán disponibles el nuevo dirigente Derek Shelton; el Presidente de Operaciones de Béisbol y Negocios, Derek Falvey; y el Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, Jeremy Zoll.