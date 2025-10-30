Trey Yesavage: de promesa universitaria a héroe del Clásico de Otoño en apenas 15 meses

Trey Yesavage, lanza a un bateador de los Los Angeles Dodgers durante la primera entrada del quinto juego de la Serie Mundial de la MLB entre los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers en Los Ángeles, California, EE. UU., 29 de octubre de 2025. ( EFE )

En apenas quince meses, Trey Yesavage ha protagonizado una de las ascensiones más meteóricas que se recuerdan en el béisbol moderno. El joven derecho, que hace poco más de un año lanzaba para East Carolina University, se convirtió en héroe de la Serie Mundial 2025 al dominar a los poderosos Los Ángeles Dodgers con una joya de 12 ponches y ninguna base por bolas en el quinto juego, otorgando a los Toronto Blue Jays una ventaja que puede ser crucial de 3-2 en la serie.

Para cualquier lanzador, una actuación así sería destacable; pero para un novato con solo ocho aperturas en Grandes Ligas, es sencillamente asombrosa. La historia de Yesavage no solo es la de un talento precoz, sino también la de una acelerada maduración bajo presión, en momento donde los Azulejos ven cerrarse esta ventana de oportunidades.

Su viaje comenzó el 1 de junio de 2024, cuando realizó su última salida universitaria ante Wake Forest, rival en el que figuraban futuras estrellas como Chase Burns y Nick Kurtz. Pocos días después, el 14 de julio, los Blue Jays lo seleccionaron en la vigésima posición del draft, iniciando una travesía que lo llevaría a escalar cinco niveles del sistema de ligas menores en menos de un año.

En abril de 2025, debutó profesionalmente con Dunedin (Clase A), y apenas seis semanas después ya era promovido a Vancouver (Alta-A) tras una dominante salida de 12 ponches sin boletos, un preludio de su futuro inmediato. En junio, subió a Doble-A New Hampshire, donde enfrentó su primera dosis de adversidad con par de salidas difíciles ante los equipos filiales de Yankees y Red Sox.

Pese a los tropiezos, los Blue Jays apostaron por su proyección y lo ascendieron a Triple-A Buffalo en agosto, en plena carrera por los playoffs. Allí demostró su madurez, alternando entre la rotación y el bullpen. Lo mejor estaba por venir para el derecho nacido en Pensilvania.

El 15 de septiembre, apenas 472 días después de ser drafteado, Yesavage debutó en las Grandes Ligas frente a los Rays, con nueve ponches en cinco entradas. Dos semanas más tarde, obtuvo su primera victoria, lanzando cinco entradas sin hit, un anticipo de lo que vendría.

El show de los playoffs

Ya en octubre, los Jays confiaron en él para abrir el segundo juego de la Serie Divisional contra los Yankees, donde lanzó 5.1 entradas sin hits y 11 ponches, consolidando su reputación como la nueva joya de la rotación canadiense.

Pero su consagración definitiva llegó el 29 de octubre de 2025, en el quinto juego de la Serie Mundial. En el escenario más grande, frente al lineup más temido, Yesavage escribió su nombre en la historia al convertirse en el primer novato en lograr 12 ponches sin otorgar boletos en un juego del Clásico de Otoño.

De promesa universitaria a héroe de octubre, Trey Yesavage ha demostrado que los sueños más ambiciosos pueden hacerse realidad con talento, disciplina y una determinación inquebrantable, siempre y cuando se puede sincronizar ese conjunto de herramientas en el entorno correcto.

La combinación que funciona

El mánager de los canadienses, John Schneider, encontró la mezcla perfecta entre juventud y experiencia desde su cuerpo de abridores hasta un bullpen intratable, que en los últimos dos partidos ha permitido tres hits y una carrera en 5.2 entradas.

Y ofensivamente Vladimir Guerrero Jr. ha probado estar listo para el más grande escenario al batear para un promedio de .415 con 27 hits, ocho jonrones y 15 carreras impulsadas en la actual postemporada.