Águilas evaden el zarpazo de los Tigres al blanquearlos tres carreras por cero y ponchan a 15 Tigres

Emmanuel Rodríguez reacciona luego de anotar la tercera carrera de las Águilas Cibaeñas frente a los Tigres del Licey la noche del viernes 31 de octubre de 2025 en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CORTESÍA ÁGUILAS CIBAEÑAS )

Las Águilas Cibaeñas derrotaron a los Tigres del Licey y otra vez lo hacen por blanqueada, esta vez en el hogar de los felinos, el Estadio Quisqueya Juan Marichal que vieron partir a las rapaces con un triunfo tres por cero y a la vez su quinto triunfo corrido.

El equipo líder del campeonato con 7-1 blanqueó a los Tigres (4-3) el pasado 19 de octubre en el Estadio Cibao. La de esta noche fue la tercera blanqueada y los dos equipos se ven involucrados en dos de ellas, con la buena fortuna para las Águilas y el mal sabor para los azules.

Un doble Carter Jensen y un batazo de Adael Amador por el cuadro le dieron la ventaja a las Águilas dos por cero en el cuarto episodio ante un Albert Abreu dominante durante los tres primeros capítulos.

Triston McKenzie, quien abrió por las Águilas, lanzó durante tres entradas y un tercio, de un hit, cinco boletos y siete ponches, para dar paso a otros seis lanzadores para completar el triunfo, apoyados también en 15 ponches, tres de los cuales se llevaron Gustavo Núñez y también Griffin Conine.

Jhordany Mézquita (2-0) logró un excelente relevo de una entrada y dos tercios de dos hits y dos ponches para llevarse la victoria. Junior Fernández toleró dos indiscutibles en el noveno azul, pero mantuvo el comando para su primer salvamento de la campaña.

La derrota fue para Abreu quien sale por la puerta de atrás por segunda ocasión en la campaña.

En el quinto episodio, Luis Peralta reemplazó a Abreu. Emmanuel Rodríguez le abre con doble al prado izquierdo. Ángel Genao se sacrifica y Rodríguez anota por un lanzamiento desviado del lanzador para ampliar la ventaja 3-0.

La de esta noche es la segunda derrota de los Tigres en forma corrida. Se mantienen en el segundo lugar a dos juegos y medio de su archirrival.