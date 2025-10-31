Copa del Cibao 2025: cancelan la serie de Águilas y Gigantes en Nueva York

Fotografía de archivo del estado Citi Field, donde se jugaría la serie entre los equipos dominicanos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Latin Events anunció la cancelación de la Copa del Cibao New York 2025 entre los equipos dominicanos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, que estaba programada para celebrarse del 7 al 9 de noviembre en el estadio Citi Field, en Nueva York, Estados Unidos.

En un comunicado, la organización explicó que la decisión responde a una serie de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, entre ellas el impacto de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en comunidades dominicanas y latinas de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Massachusetts.

Según Latin Events, estas acciones migratorias han generado un clima de miedo y ansiedad que ha provocado que muchas personas eviten asistir a lugares donde podrían producirse redadas, afectando directamente el respaldo esperado para la serie.

La entidad también citó como factor adicional el juego entre República Dominicana y Puerto Rico, programado para el 10 de noviembre en el mismo estadio, lo que constituye un evento imprevisto que habría reducido aún más la asistencia.

Pese a que la promoción de esta edición superó la de los años anteriores en televisión, radio y redes sociales, la empresa indicó que las causas mencionadas influyeron negativamente en la viabilidad del evento, por lo que decidieron cancelarlo.

Pospuesto

Latin Events informó que ha propuesto a la Lidom y a los equipos participantes reprogramar la Copa del Cibao para el próximo año, con la expectativa de contar nuevamente con el apoyo del público que respaldó las ediciones de 2023 y 2024.

