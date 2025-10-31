George Springer apunta a regresar en el juego 6 de la Serie Mundial

Springer salió del tercer juego de la Serie Mundial con una molestia en el lado derecho. ( FUENTE EXTERNA )

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, informó que el bateador designado lesionado, George Springer, está encaminado para jugar en el Juego 6 de la Serie Mundial, este viernes.

Springer, quien sufrió una lesión en los músculos del costado derecho al hacer un swing en el Juego 3, estuvo muy cerca de participar en el quinto encuentro, disputado el miércoles por la noche, según explicó Schneider.

"Estuvo justo en el límite", dijo Schneider el pasado jueves sobre el estado de Springer antes del Juego 5, una victoria 6-1 de Toronto que le dio a los Blue Jays ventaja de 3-2 en la serie sobre los Dodgers de Los Ángeles.

"Creo que probablemente pudo haber jugado, pero estaba tratando de equilibrar qué era lo mejor para él y para el equipo, no solo al inicio del juego, sino también considerando cómo podía desarrollarse el partido", agregó Schneider.

El toletero de 36 años salió inmediatamente del encuentro tras el primer lanzamiento de un turno en la séptima entrada, el lunes por la noche. Springer no participó en el Juego 4.

Schneider indicó que Springer "ha cumplido con todos los pasos físicos hasta ahora", lo que lo coloca en buena posición para jugar en el potencial partido decisivo del viernes.

"Solo queremos asegurarnos de que se sienta cómodo y confiado mañana, y no solo para un turno al bate, sino para entrar y competir realmente, y meterse en el ritmo del juego", añadió el dirigente.

Springer practicó en la jaula de bateo y nuevamente en el terreno antes del Juego 5. Parecía estar preparándose para correr como emergente por Bo Bichette en la novena entrada, pero Bichette fue puesto out con un rodado.

"Estuvo cerca, listo para entrar, y me alegra que no lo necesitáramos y que haya podido ganar un par de días extra", dijo Schneider. "Esperemos que esté listo para jugar el viernes."

Desempeño

Springer tiene el segundo mayor número de jonrones abriendo juego en la historia de las Grandes Ligas, con 63, solo detrás del miembro del Salón de la Fama Rickey Henderson (81).

El veterano jardinero conectó un jonrón de tres carreras en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Seattle el pasado 20 de octubre, siendo clave para llevar a los Blue Jays a su primera Serie Mundial desde 1993.

Eso ocurrió tres días después de que recibiera un pelotazo en la rodilla derecha con una recta de 95.6 mph del lanzador Bryan Woo (Seattle) durante el Juego 5 de la ALCS, lo que lo obligó a salir del partido. Springer regresó para el Juego 6.

Springer fue el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2017 con los Houston Astros, cuando empató un récord de Serie Mundial al conectar cinco jonrones contra los Dodgers.