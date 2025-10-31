×
Lidom
Lidom

Los Gigantes del Cibao logran su primera victoria y extienden a cinco derrotas la racha oriental

La victoria correspondió a Domingo González en labor de relevo

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Los Gigantes del Cibao logran su primera victoria y extienden a cinco derrotas la racha oriental
Johan Rojas conecta de hit en el partido entre los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. (FUENTE EXTERNA)

Los Gigantes del Cibao (1-5) vencieron con marcador 3-1 a las Estrellas Orientales (4-5) en partido celebrado en el estadio Julián Javier de la ciudad de San Francisco de Macorís. 

Para los Gigantes fue su primera victoria en la temporada y infringieron la quinta derrota consecutiva a los orientales. 

La carrera de la ventaja anotó en la sexta entrada con batazo para doble play de Pablo Reyes, que permitió que Carlos Franco en la sexta entrada. 

La victoria correspondió a Domingo González (1-0, 0.00) y la derrota recayó sobre el abridor oriental Oscar de la Cruz (0-1) que lanzó cinco entradas de tres hits, dos carreras limpias, otorgó dos bases y ponchó a siete. A Faria le siguieron F. Cruz (6), E. Jean (7) y T. Adcock (8).

Chris Ellis (1) logró el salvamento al trabajar la novena entrada sin permitir libertades y ponchar a dos contrarios. 

RELACIONADAS

Jake Faria fue el abridor por el conjunto nordestano con una labor de tres entradas en las que permitió cuatro imparables y una carrera limpia. 

Los más destacados

  • Por las Estrellas, Rodolfo Castro 2-1 1 CA; Abraham Almonte 3-1 y Euribiel Angeles 3-1.
  • Por los Gigantes, Johan Rojas 4-2 1 CA; Kelvin Gutiérrez 3-1 1 CA 1 CE y Cooper Johnson 3-1 1 CE.

Próximos partidos

Este sábado los Gigantes estarán de visita en el estadio Tetelo Vargas para enfrentar a las Estrellas a partir de las 7:30 de la noche. 

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.