Noel y Jiménez jonronean y los Toros cortan racha al Escogido

Jhonkensy Noel y Eloy Jiménez conectaron de jonrón y suministraron las carreras que necesitó la novena de los Toros del Este para imponerse por 3-2 a los Leones del Escogido, en el Estadio Francisco A. Micheli de aquí.



Para Noel fue su segundo vuelacercas de la estación, ambos conectados en el parque menos amigable para ese tipo de batazos en la Lidom. El caso de Jiménez se estrenó con el uniforme taurino y ya los bovinos cosechan ocho, líderes del joven torneo que está dedicado a Juan Marichal.

El pitcheo de los Toros provocó que los Leones batearan de 11-1 con corredores en posición anotadora, dejando 11 hombres en base.



Con el triunfo, los Toros (4-4) permanecen en el cuarto lugar y por primera vez en la temporada se posicionan en .500. Los Leones caen a 3-5.



El abridor taurino, Aaron Brooks (0-0, 1.42), lanzó por espacio de 4.2 entradas de tan sólo una carrera, 5 hits, dos boletos y 3 ponches.



La victoria fue para el relevista naranja Joe Corbett (1-0, 1.80) tras lanzar 1.2 sin libertades; Jesús Liranzo se anotó el salvamento (1º), sacando un tremendo cero con las bases llenas en el noveno, mientras la derrota fue para el abridor rojo Jhonny Cueto (0-3, 8.53) que permitió tres vueltas en tres entradas.

LAS CARRERAS

Los escarlatas abrieron el juego con sencillos consecutivos de César Prieto al central y Erik González al campocorto combinados con un error en tiro del torpedero Iván Castillo, lo que colocó corredores en segunda y tercera para que posteriormente Prieto anotara con un rodado de Sócrates Brito a la inicial.



De inmediato, los Toros no se hicieron esperar y viraron la pizarra con un enorme cuadrangular por todo el jardín izquierdo del toletero Jhonkensy Noel, con uno a bordo para colocar el marcador 2-1.



Un inning después, Eloy Jiménez también se unió a la fiesta y pegó un jonrón solitario por el left field para aumentar la ventaja 3-1.



Más tarde, en el sexto, los Leones sumaron una más con sencillo del veterano Jimmy Paredes para acercarse 3-2.



Por los Toros, Jhonkensy Noel de 3-1 con jonrón, dos remolcadas, una anotada; Eloy Jiménez de 3-1, cuadrangular, una empujada y una anotada; Gilberto Celestino de 4-1, anotó una e Iván Castillo de 3-1, con sencillo.



Por los Leones, Jimmy Paredes de 3-2 con una producida; Sócrates Brito de 3-1 con una remolcada y Erik González de 4-2 con un boleto.



Los Toros le devuelven la visita este sábado a los Leones, el derecho Richelson Peña será el abridor y enfrentará al zurdo Jonathan Bermúdez, a partir de las 4:00 P.M. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.