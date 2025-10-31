El estelar jugador dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay Rays, desempeñó funciones de corresponsal durante los juegos tres y cuatro de la Serie Mundial en la ciudad de Los Ángeles.

"La Máxima" desempeñó sus funciones durante el "Clásico de Otoño", al igual que Lawrence Butler, de los Oakland Athletics, y Vinnie Pasquantino, de los Kansas City Royals.

Caminero, trabajó de cerca con MLB Español ofreciendo cobertura digital en el Dodger Stadium.

"La verdad es que fue una sorpresa que no esperaba, yo poder participar en el juego tres y cuatro, de verdad que gracias a la MLB por tomarme en cuenta y nada vivir esa experiencia al máximo", comentó Caminero sobre la oportunidad que recibió.

El infielder de 21 años entrevistó a figuras, entrenadores de los Toronto Blue Jays y los Los Angeles Dodgers, brindando a los aficionados hispanohablantes un acceso exclusivo a los protagonistas.

El antesalista de los Rays realizó dinámicas con los fanáticos latinos en la casa de los Dodgers que se hicieron virales.

Conocido por su poderosa ofensiva, Caminero se ganó los reflectores esta temporada al conectar 45 cuadrangulares, la tercera mayor cantidad en la Liga Americana y la segunda cifra más alta en la historia de los Rays.

"Para mi significa mucho por el año que tuve, se siente bien especial vivir esta linda experiencia con los Dodgers y Toronto en mi primera vez en un evento así, significa bastante y siempre lo tendré en mi corazón", agregó.

Durante este año también fue seleccionado al Juego de Estrellas y finalista en el Home Run Derby de T-Mobile, consolidándose como una de las jóvenes figuras más explosivas del béisbol.

Su jonrón decisivo en la final de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal aún circula como uno de los videos más virales del año y fue destacado en una conversación que tuvo en el programa Intentional Talk de la cadena MLB Network, conducido por Sierra Santos, Kevin Millar y Ryan Dempster.

El programa de corresponsales de MLB

El Programa de Corresponsales de la Serie Mundial, instaurado en 2021, permite que jugadores en activo participen en la cobertura oficial de MLB, mostrando su personalidad y conectando con los fanáticos desde adentro del espectáculo. Entre los participantes anteriores figuran Luis Arráez, Ozzie Albies, Willy Adames, Mookie Betts y Brent Rooker.

Por su parte, Vinnie Pasquantino realizó sus funciones en el Día de Medios y el Juego 1 en Toronto, mostrando carisma y humor en entrevistas y participaciones en MLB Network.

El inicialista de los Reales viene de una temporada histórica con 164 hits, 32 jonrones y 113 remolcadas.

El también seleccionado, Lawrence Butler, cubrió los juegos tres y cuatro en Los Ángeles, generando contenido desde una perspectiva de jugador.

En 2025 se convirtió en el primer pelotero de Oakland desde 2013 con una campaña de 20 jonrones y 20 bases robadas, además de ser nominado al Premio Roberto Clemente por su labor comunitaria.