Blake Butera se convierte en el segundo mánager más joven en la historia de la MLB

Los Nacionales de Washington nombraron este viernes a Blake Butera, de 33 años, como su nuevo mánager , lo que lo convierte en el segundo dirigente más joven en la historia de las Grandes Ligas, desde que Frank Quilici dirigió a los Mellizos con la misma edad en 1972.

El nombramiento de Butera, nacido el 7 de agosto de 1992, representa el primer gran movimiento del presidente de operaciones del equipo, Paul Toboni , quien asumió el cargo el 1 de octubre.

Experiencia

Butera llega procedente de la organización de los Rays de Tampa Bay , donde fue ascendido a director senior de desarrollo de jugadores en octubre de 2023. En ese cargo se desempeñó como director de ligas menores, supervisando todo el proceso de formación y desarrollo de talentos.

Antes de ello, Butera trabajó un año como coordinador asistente de campo para los Rays, un año como entrenador en las ligas menores y cuatro temporadas como mánager en equipos afiliados de Clase A Charleston y Clase A Corta Hudson Valley.

En 2018, se convirtió en el mánager más joven del béisbol de ligas menores cuando fue contratado por Hudson Valley con solo 25 años.

Butera fue seleccionado en el Draft de la MLB de 2015 por Tampa Bay, en la 35.ª ronda , proveniente del Boston College , en una clase que también incluyó a Brandon Lowe y Jake Cronenworth . Jugó partes de dos temporadas como infielder en el sistema de ligas menores de los Rays.

Butera también se desempeñó como coach de banca del equipo de Italia en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 , bajo la dirección de Mike Piazza .

Los Nacionales enfrentaban su primera vacante de mánager desde 2017, tras despedir a Dave Martinez en julio y separarse del interino Miguel Cairo al final de la temporada. Butera dirigirá a un equipo joven que busca su primera campaña ganadora desde la Serie Mundial de 2019 .

Washington terminó con marca de 66-96 en 2025 , ocupando el quinto lugar del Este de la Liga Nacional por quinta vez en las últimas seis temporadas.

El conjunto fue tercero de peor ofensiva en la liga (687 carreras anotadas) y su cuerpo de lanzadores registró el segundo peor promedio de efectividad (5.35 ERA) de toda la MLB.

Los Nacionales tuvieron el segundo promedio de edad más joven tanto en bateadores como en lanzadores durante 2025. Butera, junto a su aún por definir cuerpo técnico, buscará continuar el desarrollo de un grupo prometedor que incluye a Daylen Lile (22), Brady House (22), James Wood (23), Dylan Crews (23), CJ Abrams (25), José A. Ferrer (25) y MacKenzie Gore (26) .

Entre los jugadores del roster de 40 bajo contrato para la próxima temporada, solo Trevor Williams (nacido el 25 de abril de 1992) es mayor que Butera.