Azulejos a un juego de levantar el trofeo de la Serie Mundial y los Dodgers están al límite

Yoshinobu Yamamoto, por los Dodgers) y Kevin Gausman, por los Azulejos abrirán el partido de esta noche. ( EFE/EPA/EDUARDO LIMA )

Si los Dodgers quieren mantener viva su temporada tendrán que contar con su as del pitcheo, el japonés Yoshinobu Yamamoto, claro y algo más en el sexto partido, pues los Azulejos tienen la mano muy cerca del trofeo de campeones de la Serie Mundial 2025.

Cada equipo ha ganado dos juegos corridos (Dodgers el 2 y el 3; Azulejos el 4 y el 5), por lo que el equipo angelino buscará repetir esa hazaña.

Será una tarea muy empinada. Jugarán en Toronto los siguientes dos partidos. Pero para los campeones de 2024 ganar en terreno ajeno no sería nuevo. Ellos aseguraron el título el pasado año en el juego 5 en el Yankee Stadium.

Parecían otros Dodgers con un mejor espíritu ofensivo que este año. Ahora, el batazo oportuno luce que nunca llega, diferente a los dos veces campeones, que han resultado más productivos con gente en bases que los campeones defensores.

La permanencia en la Serie Mundial de los Dodgers, además de Yamamoto, deben de mostrar un despertar ofensivo ante unos Azulejos que lucen inmejorables en su pitcheo y ofensiva.

Hoy, en el Rogers Centre (8:00 p.m.), Kevin Gausman será el rival del japonés, quien lanzó pelota de cuatro hits en un excelente juego completo de ocho ponches, con solo una vuelta permitida. Si lo hace hoy sería su tercer juego completo en esta postemporada.

Le tiró toda la ruta a los Cerveceros el pasado 14 de octubre para el segundo triunfo de los Dodgers de la Serie de Campeonato.

Yamamoto salió mejor parado que Gausman en ese segundo juego del Clásico de Otoño el pasado 25 de octubre.

Los Azulejos están más que motivados ante los campeones de 2024, además de que su plantel presenta un mejor desempeño en varios renglones para mantener la supremacía del clásico otoñal.

Dejados en base

Más allá de los abridores de esta noche, los cinco juegos anteriores muestran a los Blue Jays con una respetable ofensiva como uno de sus puntos luminosos, contrario al equipo angelino que se hunde en arena movediza cada vez que intentan salir de su bache.

Los Esquivadores han dejado a 40 corredores en base, frente a 44 de los Azulejos. En realidad, la cifra es menor no por eficiencia ofensiva, sino porque su alineación ha perdido fuerza, a diferencia del equipo que busca destronarlos.

Del primero al quinto

Los Dodgers llegan con un partido de cuatro hits en el juego 5; dos de ellos después del tercero, cuando anotaron su única carrera. Suman seis ceros corridos.

Una gran diferencia se observa entre los bateadores del 1ro al 5to bate de la alineación.

Toronto tiene 119 turnos oficiales al bate contra 104 del rival. Sus primeros cinco bateadores han anotado 19 carreras contra 11; 34 hits frente a 22; 16 empujadas ante 11 y para darle crédito a su pitcheo han ponchado a 30 para recibir solo 24.

Así de complicado van los Dodgers con una ofensiva desequilibrada que de fallar hoy, entonces sería la franquicia con más series mundiales perdidas (15, dos de ellas como Brooklyn Robins) rompiendo un empate con los Yankees de Nueva York.

Bates calientes, bates fríos Shohei Ohtani .316 y Teoscar Hernández .318 son los únicos Dodgers que exhiben un promedio de nivel en la serie. Es muy poco para el nivel exhibido por Vladimir Guerrero (.364), Addison Barger (.471), Alejandro Kirk (.333) y, con todo y estar lastimado, Bo Bichette (.313). Los Dodgers, que hicieron variaciones en su alineación del miércoles, tienen a Mookie Betts, su segundo bate, con .130 (3 hits y sin empujadas); Freddie Freeman, tercero, .250 (solo 2 cae) y Will Smith, cuarto bate, (.238) con cuatro empujadas. "He estado terrible", dijo Betts, publica Yahoo Sports. David Ortiz le sugirió que deje eso atrás.