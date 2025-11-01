Águilas vencen al Licey por segundo partido consecutivo
Los cibaeños hilvanaron una cadena de 26 episodios consecutivos sin permitir carrera, hasta que Armando Álvarez de los Tigres conectó un jonrón
El pitcheo de las Águilas Cibaeñas volvió a dominar de manera contundente a los Tigres del Licey al vencerlos 4-1 este sábado en el Estadio Cibao, propinándoles su tercera derrota consecutiva en el torneo otoño-invernal.
Los lanzadores aguiluchos fueron protagonistas absolutos, dejando en blanco a los bates azules durante las primeras ocho entradas y acumulando una impresionante cadena de 26 episodios consecutivos sin permitir carrera, además de recetar 11 ponches a la artillería rival.
La racha de ceros fue cortada en la novena entrada cuando Armando Álvarez disparó un cuadrangular solitario, evitando así la blanqueada para los felinos y poniendo fin a la seguidilla de dominio amarillo.
Con esta victoria, las Águilas sumaron su sexta consecutiva y la tercera sobre los Tigres en la presente campaña, consolidándose firmemente en la cima del campeonato con marca de 8-1.
El triunfo fue para el relevista Óscar Rayo (1-0), mientras que la derrota recayó sobre el abridor azul Nico Tellache (1-1).
El zurdo importado Charlie Barnes abrió por las Águilas con una brillante labor de cuatro entradas completas, enfrentando a 17 bateadores sin permitir carreras, concediendo una base por bolas, propinando seis ponches y golpeando a un rival. Le siguieron en el montículo Óscar Rayo en el quinto, Junior Fernández en el séptimo, Richard Rodríguez en el octavo y Hunter Bigge en el noveno para cerrar el encuentro.
Por el Licey inició Nico Tellache, quien lanzó tres episodios permitiendo dos carreras, tres hits, una base y ponchando a dos contrarios. Fue relevado por Adonis Medina, Ryan Watson, Jairo Asencio, Anderson Severino y Ofreidy Gómez, quienes se encargaron del resto del compromiso.
Las carreras del partido
La ofensiva mamey tomó el comando en el tercer episodio, cuando Leody Taveras conectó un doble y el debutante Ezequiel Durán descargó un cuadrangular por el bosque izquierdo, colocando el marcador 2-0.
El séptimo episodio trajo más alegría a la fanaticada aguilucha, cuando tras el contagioso ritmo del merengue "Leña", los bates amarillos sumaron dos vueltas adicionales para ampliar la ventaja 4-0 y sellar prácticamente el destino del encuentro.
Los más destacados con el madero por las Águilas fueron Ezequiel Durán, autor de un jonrón y dos impulsadas; Leody Taveras, con un doble; y JC Escarra, José Rodríguez, Alberto Rodríguez y Ángel Genao, con un imparable cada uno.
Por los Tigres del Licey se destacaron Jordan Lawlar, con un doble, y Gustavo Núñez, Griffin Conine, Christian Bethancourt y Arístides Aquino, con un sencillo cada uno.