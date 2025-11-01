Águilas vencen al Licey por segundo partido consecutivo

Charlie Barnes tiró cuatro entradas en blanco para las Águilas Cibaeñas. ( FUENTE EXTERNA. )

El pitcheo de las Águilas Cibaeñas volvió a dominar de manera contundente a los Tigres del Licey al vencerlos 4-1 este sábado en el Estadio Cibao, propinándoles su tercera derrota consecutiva en el torneo otoño-invernal.

Los lanzadores aguiluchos fueron protagonistas absolutos, dejando en blanco a los bates azules durante las primeras ocho entradas y acumulando una impresionante cadena de 26 episodios consecutivos sin permitir carrera, además de recetar 11 ponches a la artillería rival.

La racha de ceros fue cortada en la novena entrada cuando Armando Álvarez disparó un cuadrangular solitario, evitando así la blanqueada para los felinos y poniendo fin a la seguidilla de dominio amarillo.

Con esta victoria, las Águilas sumaron su sexta consecutiva y la tercera sobre los Tigres en la presente campaña, consolidándose firmemente en la cima del campeonato con marca de 8-1.

El triunfo fue para el relevista Óscar Rayo (1-0), mientras que la derrota recayó sobre el abridor azul Nico Tellache (1-1).

El zurdo importado Charlie Barnes abrió por las Águilas con una brillante labor de cuatro entradas completas, enfrentando a 17 bateadores sin permitir carreras, concediendo una base por bolas, propinando seis ponches y golpeando a un rival. Le siguieron en el montículo Óscar Rayo en el quinto, Junior Fernández en el séptimo, Richard Rodríguez en el octavo y Hunter Bigge en el noveno para cerrar el encuentro.

Por el Licey inició Nico Tellache, quien lanzó tres episodios permitiendo dos carreras, tres hits, una base y ponchando a dos contrarios. Fue relevado por Adonis Medina, Ryan Watson, Jairo Asencio, Anderson Severino y Ofreidy Gómez, quienes se encargaron del resto del compromiso.

Las carreras del partido

La ofensiva mamey tomó el comando en el tercer episodio, cuando Leody Taveras conectó un doble y el debutante Ezequiel Durán descargó un cuadrangular por el bosque izquierdo, colocando el marcador 2-0.

El séptimo episodio trajo más alegría a la fanaticada aguilucha, cuando tras el contagioso ritmo del merengue "Leña", los bates amarillos sumaron dos vueltas adicionales para ampliar la ventaja 4-0 y sellar prácticamente el destino del encuentro.

Los más destacados con el madero por las Águilas fueron Ezequiel Durán, autor de un jonrón y dos impulsadas; Leody Taveras, con un doble; y JC Escarra, José Rodríguez, Alberto Rodríguez y Ángel Genao, con un imparable cada uno.

Por los Tigres del Licey se destacaron Jordan Lawlar, con un doble, y Gustavo Núñez, Griffin Conine, Christian Bethancourt y Arístides Aquino, con un sencillo cada uno.