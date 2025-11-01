Los Dodgers se proclaman campeones de la MLB por segundo año consecutivo

Jugadores de los Dodgers celebran la obtención de un nuevo campeonato de la MLB. ( AFP )

En un partido que se fue a 11 entradas, los Dodgers de Los Ángeles se proclamaron campeones de la Serie Mundial por segundo año consecutivo al vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto en el séptimo partido de la Serie Mundial 2025.

Es la primera vez que un equipo repite como campeón de la MLB desde que los Yankees de Nueva York ganaran la Serie Mundial en 1999 y 2000.

Un jonrón de solitario del receptor Will Smith al relevista de los Blue Jays, Shane Bieber, terminó siendo la carrera que definió el encuentro.

Yoshinobu Yamamoto entró a relevar en el noveno y tiró 2.2 IP permitiendo solo un hit para anotarse la victoria y ser elegido el MVP de la serie. Shane Bieber lanzó una entrada y cargó con la derrota.

El partido se fue a entradas extras luego de que en la parte alta del noveno episodio, y con Toronto ganando 4-3 a dos outs de conquistar el campeonato, el intermedista angelino Miguel Rojas le pegó un jonrón solitario al relevista Jeff Hoffman para empatar las acciones a cuatro vueltas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/afp202511022244556551v1midresworldserieslosangelesdodgersvtorontobluejaysg-e1af4726.jpg Shohei Ohtani celebra la obtención de un nuevo título. (AFP)

En la conclusión de la entrada, los Azulejos llenaron las bases con un out, y los Dodgers subieron a la lomita a Yoshinobu Yamamoto quien puso a dos hombres fuera. El inning se cerró con una gran atrapada de Andy Pages en la zona de seguridad del jardín central en un batazo de Ernie Clement.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/afp202511022244555141v1midresworldserieslosangelesdodgersvtorontobluejaysg-688024f1.jpg Momento en el que Will Smith conectó el jonrón decisivo. (AFP)

Así llegaron las carreras

Un jonrón de tres carreras de Bo Bichette en el tercero fue respaldado por un doble remolcador de una vuelta por parte de Andrés Giménez en la baja del sexto.

La defensa de los Azulejos fue clave para contener la ofensiva de los Dodgers.

Con bases llenas, en la parte alta del cuarto episodio el equipo angelino colocó su primera vuelta en la pizarra, gracias a un batazo del dominicano Teoscar Hernández al prado central que fue fildeado de manera magistral por el jardinero Daulton Varsho.

Inmediatamente Vladimir Guerrero Jr. logró el tercer out de la entrada al realizar una espectacular atrapada en una línea de Tommy Edman que pudo haber traído al menos dos carreras para los Dodgers, con lo que se hubieran empatado las acciones.

En la alta del sexto Tommy Edman empujó a Mookie Betts con un elevado de sacrificio para segunda vuelta de los Dodgers, que se acercaron 4-3 gracias a un jonrón solitario de Max Muncy al right field en la parte alta del octavo.

Max Scherzer abrió por Toronto y lanzó 4.1 IP, 4 H, 1 CL, 1 BB, 3 P Shohei Ohtani inició por los Dodgers, pero fue bateado libremente al permitir cinco hits y tres carreras en 2.1 entradas lanzadas, en las que además dio dos boletos y ponchó a tres.

Por los Azulejos, Vladimir Guerrero Jr. terminó el partido de 5-1, con una anotada y una base por bolas. Teoscar Hernández se fue de 3-0 con una remolcada.