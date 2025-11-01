Leones apalean a los Toros con jonrones de Maldonado, Cordero y Navarro

Sócrates Brito volvió a tronar con su bate para el Escogido. ( FUENTE EXTERNA. )

Sendos cuadrangulares de Martín Maldonado, Franchy Cordero y Yamaico Navarro produjeron este sábado seis de las carreras con las que los Leones del Escogido vencieron este sábado 12-3 a los Toros del Este en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

El primero en sacarla fue Cordero (1) en la misma primera entrada cuando Sócrates Brito corría en la inicial. El palo de "El Matón", contra Richelson Peña por el jardín derecho, recorrió 416 pies de distancia con una velocidad de salida de 104.5 millas por hora.

Inmediatamente después Navarro (2) le conectó al mismo Peña otro estacazo, esta vez por el bosque izquierdo para colocar el juego 3-0 en favor de los campeones nacionales y del Caribe. El bambinazo recorrió 346 pies de distancia a 92.4 millas por hora.

Los visitantes marcaron una frente a Jonathan Bermúdez, a quien Félix Reyes y Yairo Muñoz le pegaron imparables consecutivos al prado derecho seguido de un rodado para doble matanza por parte de Ramón Torres al campocorto, lo que permitió que Reyes alcanzara la registradora.

En el cuarto, con hombres en primera y segunda, llegó el jonrón de Maldonado (2), ante José Adames, quien entró en sustitución de Peña. El batazo del receptor escarlata salió hacia el jardín izquierdo a 98.4 millas por hora, recorriendo 380 pies de distancia.

El conjunto naranja fabricó dos más en el séptimo, pero en la parte baja Erik González le tomó boleto a Joely Rodríguez y se movió a la intermedia por lanzamiento salvaje, lo que combinado con un disparo desviado del receptor Ronaldo Hernández y un error en fildeo por parte de Gilberto Celestino provocó que el torpedero de los Leones entrara en carrera.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/franchy-cordero-ecbf756a.jpg Franchy Cordero al momento de conectar su batazo. (FUENTE EXTERNA.)

Más carreras

Los locales volvieron a atacar en el octavo con un rally de cinco rayitas luego de que llenaran las bases y anotaran por pelotazo a Maldonado (cortesía de Tanner Kiest) base por bolas a César Prieto y un doble remolcador de tres por parte de Brito al central frente a Jarlín García.

Phillips Valdez (2-0), con un relevo de tres entradas en blanco, dos hits y un ponche, se apuntó la victoria. La derrota fue para Peña (0-2), a quien en 3.2 episodios le marcaron cinco vueltas.

Por los capitaleños, Maldonado bateó de 3-1, con cuadrangular, cuatro empujadas y dos anotadas; Brito, de 5-3, con doble, tres remolcadas y una anotada; Cordero, de 4-2, con jonrón dos impulsadas y una anotada; Navarro, de 4-2, con cuadrangular, doble, una producida y dos anotadas. Por los taurinos, Reyes se fue de 4-2, con jonrón, dos anotadas y una remolcada, y Bryan De la Cruz, de 2-1, con una empujada y dos bases por bolas.

Con el triunfo, Escogido y Toros (4-5) vuelven a empatar en la tabla de posiciones.

Este domingo, los Leones seguirán en el Quisqueya pero como visitantes contra los Tigres del Licey a las 5:00 PM.