Lidom lamenta suspensión serie; No justifica el motivo

Imagen del Citi Field, estadio de los Mets de Nueva York ( FUENTE EXTERNA. )

La Lidom destaca que esta temporada 2025, el Citi Field de los Mets de Nueva York rompió el récord de asistencia con 3.2 millones de fanáticos, y estima que muchos de ellos fueron latinos y de estos una gran cantidad entiende que fueron dominicanos, lo considera, derrumba los argumentos de Latin Events.

El texto completo del comunicado emitido la mañana de este sábado, es el siguiente:

Sobre la cancelación por parte de Latin Events de la Copa del Cibao

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, Inc. (Lidom), hace de público conocimiento que lamenta profundamente la decisión unilateral y sorpresiva de la entidad Latin Events de cancelar la serie Copa del Cibao programada para celebrarse los días 7 , 8 y 9 de noviembre en curso en el Citi Field de New York, entre los equipos Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao.

Las razones invocadas por Latin Events para la cancelación de la serie no pueden ser calificadas como hechos fortuitos, pues eran del conocimiento de dicha empresa desde antes de la firma del contrato, habiendo recibido en su momento la debida ponderación.

Esfuerzos de los equipos

Para garantizar el montaje de estos juegos válidos para el calendario, los equipos participantes, Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, hicieron un importante esfuerzo económico con comercializadores, boletería y derechos de transmisión internacional, todo en ánimo de garantizar a los fanáticos dominicanos en Estados Unidos, especialmente en los estados de New York, New Jersey, Connecticut y Massachusetts, un evento de alto interés.

Ese mismo objetivo nos llevó a hacer en su momento algunas concesiones contractuales en ánimo de garantizar el montaje del evento.

Tal y como les fue comunicado de manera reiterada a los representantes de Latin Events, Lidom y los equipos participantes han estado, y siguen estando, en disposición de atender los compromisos de la Serie Copa del Cibao.

Lamentamos sobremanera la decisión de cancelación de la serie, y reiteramos nuestro compromiso con nuestra fanaticada en el exterior y con la proyección de nuestro béisbol de invierno en escenarios internacionales.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en fecha primero (1o) de noviembre del año 2025.