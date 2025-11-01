Vicente anuncia que Basallo y Henríquez iniciarán prácticas con el Licey

Samuel Basallo y Ronny Henríquez son los nombres que estarán iniciando su rutina de preparación para ingresar al roster de los Tigres del Licey en la continuación de su participación en el torneo de béisbol otoño-invernal.

Así lo anunció su vicepresidente de operaciones y gerente general, Audo Vicente, durante un encuentro con los medios de comunicación este viernes por la tarde antes del partido frente a los Águilas Cibaeñas en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

"Basallo y Henríquez próximamente se integrarán a los entrenamientos. En el caso de Basallo, vamos a tratar de lo más breve posible conseguir la oportunidad, su organización quiere que él juegue por cosas que tiene que trabajar y él tiene la disposición también. Debe seguir trabajando en lo que es la receptoría, creo que va a jugar un poco de la primera base también, mirando ya que él tiene una extensión de contrato sustanciosa", informó Vicente.

Sobre Henríquez

En el caso de Henríquez, resaltó que es uno de los lanzadores que ha conocido con más "fiebre" por lanzar en la pelota dominicana, que es él quien se mantiene llamando, pidiendo por lo menos que le den diez entradas, "entonces si este año conseguimos el permiso, sabemos que tuvo una gran campaña, esperemos que le den un permiso por lo menos de 10 a 15 entradas".

Sobre Andújar

Con relación a Miguel Andújar, recordó que cuando pase la Serie Mundial se convertirá en agente libre, pero ya está entrenando y posiblemente dentro de una o dos semanas se acercará al club azul.

"Emilio Bonifacio sufrió, en buen dominicano, un calambre en la pantorrilla, pero ya está de regreso, hizo su proceso de recuperación y ya lo veremos a partir del día de hoy en acción. En el caso de Cristian Hernández, tuvimos, no solamente él, tuvimos varios jugadores, pero él fue uno de los más afectados en ese sentido, durante la pausa de los juegos, un tema viral y gripal, lo sacó alrededor de cinco días, se pudiera decir. Por el calibre de prospecto que es, cuando pasan cinco o seis días en actividad de béisbol, debe de regresar a una progresión, para luego entonces poder incorporarse. Entonces, no hay nada más allá de un día a día y su progresión, lo veremos de inmediato pronto en acción otra vez", añadió el ejecutivo del Licey.

Mauricio en los planes

Anunció que que Ronny Mauricio va a estar practicando por lo menos una semana y cumplirá el proceso para ponerse a tono que incluye jugar en la liga paralela, tomar los turnos suficientes para no entrar en un ritmo que no sea el adecuado, por respeto al fanático y por respeto a la misma organización.

Recordó que Luis Peralta está hace días en el roster y que estuvo hablando con Dauri Moreta, con su organización y con su agente para integrarlo a las filas de los Tigres.

"Por la cantidad de bullpen que tenemos, podemos jugar ocho o 10 partidos al hilo sin ningún problema, por cómo tenemos nuestra rotación abridora, pero cuando dejas de ver acción por tantos días no es solamente estar pendiente del picheo abridor porque no lo puedes empujar como tú lo empujarías si tuviera una o dos salidas", explicó y añadió que se pudo jugar un par de partidos interescuadras en la Academia de los Gigantes de San Francisco por que "afecta un poco el ritmo de la ofensiva tantos partidos sin jugar".

Betancourt por toda la campaña

Vicente señaló que Cristhian Betancourt está contratado por toda la temporada, aunque se le permitirá participar con Panamá en la Copa América, que Dawel Lugo entró a los entrenamientos, pero ha tenido temas de salud y que cuando esté listo es decisión del manager reactivarlo.

Ramón Hernández se tuvo que quedar por petición de su equipo en Japón aunque no estuvo en roster y supone que va rumbo a Los Angeles para pasar un par de días y luego reportarse.

"Ketel Marte dijo que va a jugar en diciembre. Claro, vamos a ver si su salud y todo va bien, esperemos que sí. En el caso de Juan Soto, siempre he dicho que hay momentos donde tú abordas a un jugador para hacerle algún tipo de propuesta, y más en este sentido. Juan estuvo de vacaciones. Ahora es que creo que está por aquí por Dominicana, entonces habría que retomar ese tipo de conversación, tanto con él como con Willy (Adames)", concluyo diciendo Vicente.