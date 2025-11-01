Los Dodgers le entregan a Ohtani el último chance para revalidar el campeonato de MLB

Tras forzar un decisivo Juego 7 en la Serie Mundial, los Dodgers le dan la pelota a su superestrella, que juega tanto de lanzador como de bateador designado.

Shohei Ohtani abrirá el partido por los Dodgers, enfrentándose a Max Scherzer de los Blue Jays, en la final de la Serie Mundial que se disputará el sábado por la noche en el Rogers Centre.

Probablemente le seguirá Tyler Glasnow, quien participó en el Juego 6, pero solo hizo tres lanzamientos para asegurar su primer salvamento en las Grandes Ligas, gracias a una jugada de doble matanza que puso fin al encuentro.

"Sí, todos lo somos", dijo el mánager Dave Roberts. "Este es el séptimo partido, así que hay muchas cosas que la gente no ha hecho, y simplemente tienes que confiar en tus jugadores e intentar ganar un partido de béisbol".

Inmediatamente después de su primera apertura en la Serie Mundial, en la que permitió cuatro carreras en seis entradas y un tercio durante el Juego 4 en Los Ángeles, Ohtani se preparaba para lanzar de nuevo.

Si bien esto podría haber significado que estaría disponible como relevista, la regla del jugador de doble función favorece a los abridores: Ohtani puede permanecer en el juego como bateador designado después de que termine su apertura, pero los Dodgers perderían a su bateador designado si Ohtani entrara como relevista y no terminara el juego en la lomita.

Plan del equipo

Dado que los Dodgers planeaban usar a Ohtani durante el Juego 7, lo más lógico es usarlo al principio. Como Ohtani abrió el Juego 4, es posible que solo pueda cubrir dos o tres entradas, dependiendo de su eficiencia, de forma similar al rol de abridor de varias entradas que desempeñó en su regreso gradual al montículo a principios de este año.

Ohtani lanzará con solo tres días de descanso por segunda vez en su carrera en las Grandes Ligas. La ocasión anterior que lanzó con tan poco descanso —en abril de 2023— fue debido a que su primera apertura se acortó por la lluvia después de haber lanzado dos entradas con 31 lanzamientos. (En su segunda apertura, ponchó a 11 Reales en siete entradas sin permitir carreras).

Además de Ohtani y Glasnow, todos los lanzadores, excepto el abridor del Juego 6, Yoshinobu Yamamoto, deberían estar disponibles, según Roberts. Esto incluye al abridor Blake Snell, cuyas peores actuaciones en esta postemporada han sido contra los Azulejos (cinco carreras limpias en los Juegos 1 y 5), y al cerrador Roki Sasaki, quien no estuvo muy preciso al lanzar 33 lanzamientos en el Juego 6, pero que sin duda sigue siendo el mejor cerrador de los Dodgers.