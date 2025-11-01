Vladimir Guerrero Jr. en el día que puede cumplir el gran sueño de regalarle un anillo a su padre

Vladimir Guerrero Jr. de los Toronto Blue Jays, celebra tras conectar un doblete en la sexta entrada contra los Los Angeles Dodgers en el sexto juego de la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario. ( FOTO DE EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP. )

En su antebrazo izquierdo, Vladimir Guerrero Jr tiene un tatuaje que es imposible de pasar por alto: su familia.

El mensaje viene acompañado de una ilustración de estilo Polaroid de sus hijas y un mapa de la República Dominicana. La colección de tinta concuerda con su deseo, expresado en repetidas ocasiones, de que si gana un anillo de la Serie Mundial se lo regale a su padre.

“Mi meta personal es ganar una Serie Mundial y regalarle el anillo a mi papá”, dijo Guerrero Jr en una emotiva alocución en el Rogers Stadium, cuando los Blue Jays vencieron a los Marineros de Seattle en el juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

No lo desea

Vladimir Guerrero padre, fue exaltado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 2018, pero su única aparición en la Serie Mundial se produjo en su penúltima temporada, la de 2010, cuando los Rangers de Texas perdieron en cinco juegos contra los Gigantes de San Francisco.

Si los Blue Jays ganan esta noche, Guerrero Jr. podrá cumplir el sueño que nunca pudo completar su padre.

Hay muchas posibilidades de que, si Toronto se impone, Vladdy —con un promedio de bateo de .360, un OPS de 1.140 y dos jonrones cruciales— se pueda llevar un bonito trofeo: el premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial.

Sin embargo, en reiteradas ocasiones cuando se le ha preguntado sobre el tema, Vladimir Guerrero padre ha dicho que es su hijo el que debe quedarse con un anillo de campeonato, ya que es fruto de su trabajo.