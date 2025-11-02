Equipo dominicano se prepara de cara a la Copa América de Béisbol que se celebrará en Panamá

Vista de algunos integrantes de la selección dominicana que participará en el torneo. ( FUENTE EXTERNA. )

El equipo de la República Dominicana que participará en la primera versión de la Copa América de Béisbol, que se celebrará en Panamá en el estadio Mariano Rivera del 13 al 21 de noviembre, está agotando un calendario de fogueos con los equipos paralelos de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal (Lidom) con miras a afinar sus herramientas e identificar con mayor exactitud los roles de cada jugador.

Alexis Gómez dirigente del seleccionado dominicano asegura tener un plantel que dará la talla y que peleará hasta lograr el campeonato. "

No soy conformista, vamos por la corona. Tenemos un equipo bueno, con ánimos y deseos de representar nuestro país", sostuvo expelotero estelar de las Águilas Cibaeñas y ahora capataz del equipo tricolor.

El seleccionado quisqueyano tiene jugadores de categoría profesional gracias a los equipos de Lidom que se dieron algunos que no están en el roster activo.

Gómez agradeció a los equipos Lidom que han cedido algunos de sus jugadores para completar el plantel.

Tenemos muchachos profesionales con experiencia de juego en nivel alto y esto dice el compromiso de todos para lograr el mejor resultado»,comentó Gómez previo al partido con el equipo de la Liga Paralela de las Águilas en el estadio Cibao.

Formato de competencia

La República Dominicana competirá en el Grupo A contra Cuba, Curazao, México, Nicaragua y Venezuela.

quedó conformado por las novenas de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia,

. El calendario de actividades inicia el 13 de noviembre la Ronda de grupos, el día 19 será la Super Ronda y el 22, la Ronda de Medallas. RELACIONADAS Los Juegos Olímpicos, otra apuesta de la MLB

