Gigantes vencen a las Estrellas con toque de Hanser Alberto

Momento en el que los Gigantes anotan la carrera que marcó la diferencia. ( FUENTE EXTERNA. )

Hanser Alberto remolcó a Johan Rojas con un toque de sacrificio en la octava entrada, para que los Gigantes del Cibao vencieran 8-7 a las Estrellas Orientales la noche del sábado, en la temporada 72 de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) 2025-26, dedicada a Juan Marichal y en disputa por la Copa Banreservas.

El triunfo fue apenas el segundo de los Gigantes (2-5), mientras que las Estrellas (4-6) cayeron por sexta ocasión consecutiva en el torneo invernal.

El derecho Emilio Vargas, abridor de los Gigantes, enfrentó a 14 bateadores en 2.2 entradas, permitiendo tres hits, cuatro carreras limpias, dos boletos y un ponche.

El relevista Reymin Guduán (G, 1-2) trabajó dos entradas con tres ponches frente a seis bateadores, mientras que Chris Ellis (S, 2) se acreditó el salvamento pese a permitir un hit y otorgar una base por bolas en la novena.

Nate Antone no logró sacar un out en la primera entrada, luego de tolerar cuatro hits, cinco carreras limpias y una base por bolas ante cinco bateadores. Yefri Yan (P, 0-1) cargó con la derrota tras permitir dos hits y una carrera limpia con un ponche en la octava.

Actuación ofensiva

Por los Gigantes; Carlos Jorge de 4-3, dos anotadas una base por bolas; Kelvin Gutiérrez; Carlos Franco de 4-2, anotada, dos remolcadas. Marco Hernández de 4-2, anotada, remolcada; Deivyson de los Santos de 5-1, doble y remolcada; Johan Rojas de 3-1, dos anotadas, dos bases por bolas y Julio carreras de 2-1, con una anotada y una base por bolas.

Por las Estrellas; Ismael Munguía de 5-3, con base por bolas; Miguel Sanó de 4-2, dos anotadas, jonrón, dos remolcadas y una base por bolas.

Euribiel Ángeles de 5-2, anotada, doble; Rodolfo Durán de 4-2, anotada, doble; Raimel Tapia de 5-1, remolcada; Nelson Velásquez de 5-1, anotada, jonrón y una remolcada.

Las Águilas Cibaeñas se mantienen en el primer lugar con marca de 8-1 y una racha de seis triunfos consecutivos. Les siguen los Tigres del Licey (4-4) con tres derrotas al hilo, los Leones del Escogido (4-5), las Estrellas Orientales (4-6) con seis reveses seguidos, y los Gigantes del Cibao (2-5).

Este domingo, las Águilas Cibaeñas visitan a los Gigantes del Cibao a partir de las 5:00 de la tarde en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.