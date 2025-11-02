Jeff Hoffman, el lanzador que toleró el empate: “Le costé un anillo a Toronto”

Will Smith recorre las bases en frente de Vladimir Guerrero Jr., tras conectar el jonrón que definió el partido. ( FUENTE EXTERNA )

Los Blue Jays parecían listos para ganar su primera Serie Mundial desde 1993, cuando entraron en la novena entrada con una ventaja de 4-3. Pero con un out, y Jeff Hoffman de Toronto enfrentándose al bateador número 9 de los Dodgers, Miguel Rojas, el relevista lanzó un deslizador colgante que Rojas jonroneó para el empate.

Will Smith luego conectó el cuadrangular ganador en la entrada 11 contra Shane Bieber, la primera vez que los Dodgers habían liderado toda la noche.

"Es una mierda", dijo Hoffman después de la derrota por 5-4. "Se supone que termina de manera diferente. Fue solo un lanzamiento. Les costé a todos aquí un anillo de la Serie Mundial. Se siente bastante mal".

Bieber tenía sus propios remordimientos. "Lancé un slider a un gran tipo que golpea bien los rompientes", dijo Bieber. "Él lo estaba buscando. No ejecuté. Este pica. Va a doler por un tiempo. Este juego no es para los débiles de corazón".

La gran oportunidad

Los Blue Jays tuvieron muchas oportunidades de ganar su primer título en 32 años. Habían liderado la mejor de siete series 3-2 antes de perder los dos últimos partidos en su propio estadio.

También tenían las bases congestionadas en la novena entrada el sábado por la noche, pero no pudieron encontrar el hit decisivo.

Ernie Clement, que estableció un récord de la MLB con 30 hits esta postemporada, dijo que estuvo llorando durante una hora después del partido. Añadió que no culpó a ninguno de sus compañeros de equipo, a pesar de que el equipo tenía una ventaja de 3-0 después de la tercera entrada.

"Le dimos todo lo que teníamos", dijo Clement. "Cuando te quedas corto pero puedes decir que lo dejaste todo ahí fuera, hay algo de lo que estar orgulloso. Iría a la guerra con Jeff Hoffman todos los días de la semana. Lo quiero en el montículo. Quiero a Bieber en el montículo. Noventa y nueve veces de cada 100 esos tipos hacen el trabajo. Obviamente, simplemente no fue nuestra noche".

Sin embargo, el futuro miembro del Salón de la Fama Max Scherzer, el lanzador titular de Toronto para el Juego 7, reflexionó sobre lo lejos que había llegado el equipo después de terminar último en la Liga Americana Este en 2024.

"Estoy de 41 años y nunca pensé que podría amar tanto el béisbol", dijo Scherzer mientras se secaba las lágrimas.

"Mi amor por el juego era tan fuerte debido a su amor por el juego. Esa pérdida es tan difícil porque estás tan cerca de todos. Este equipo tenía esa cercanía, tenía esa camaradería. Tuvimos esa pasión no solo por el juego, sino el uno por el otro".