Leones y Toros ganan y empatan en segundo lugar de la tabla de posiciones

Yamaico Navarro encabezó el ataque de los escarlatas. ( FUENTE EXTERNA )

Con un rally de ocho anotaciones en el cuarto episodio, los Leones del Escogido vinieron de atrás para vencer 10-5 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Yamaico Navarro se fue de 5-4 con dos remolcadas y Franchy Cordero pegó tres hits para los Leones que con el triunfo ascienden a la segunda plaza de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (4-5) desciende al cuarto puesto.

El lanzador ganador fue Luis Santos (1-0) al presentarse en un inning en blanco, de un hit y dos ponches. El revés fue para Joaquín (1-1) al tolerar tres de las ocho anotaciones del cuarto episodio sin sacar un solo out.

Luego de ir perdiendo 0-5 en el cuarto episodio (tras un grand slam de Armando Álvarez en el primer inning azul), Junior Lake remolcó a Cordero y una base por bolas a Jonathan Araúz llenó las almohadillas.

Un lanzamiento salvaje permitió que Navarro entrara en carrera y un imparable de Alexander Canario al jardín derecho empujó otras dos para los rojos.

Canario y Maldonado alcanzaron el plato anotaron por error en tiro. César Prieto por lanzamiento desviado y Erik González remolcado por Navarro, concluyeron el rally para los rojos.

Toros 7, Estrellas 2

Rafael Lantigua disparó un cuadrangular y empujó dos carreras, Gustavo Campero disparó otro y Bryan de la Cruz remolcó otras dos para encaminar a los Toros del Este a un triunfo siete carreras por dos sobre las Estrellas y de paso extenderle la racha negativa a siete.

Aaron Sánchez (2-0) tuvo una excelente labor de seis entradas completas de tres hits, una limpia, un boleto y cinco ponches. Enny Romero (0-1) lanzó pelota de cinco entradas y dos carreras limpias permitidas, pero esta vez los bates verdes resultaron tímidos ante Sánchez. Los Toros tienen ahora 5-5 y las Estrellas a 4-7, en el quinto lugar de las posiciones.

En el tercero, un sencillo de dos carreras de De la Cruz le dio la ventaja temprano a su equipo 2-0.

En el sexto, Campero conectó jonrón contra Pedro Strop y en el séptimo llegó el jonrón de Lantigua con Eloy Jiménez en circulación para una ventaja 5-1. En el octavo, un elevado de sacrificio de Jiménez y sencillo de Yairo Muñoz daban_la ventaja 7-1 ante unas Estrellas que anotaron su segunda vuelta en el octavo por jonrón de Euribiel Ángeles contra Adames.

Más lluvias

El partido en San Francisco de Macorís entre Águilas y Gigantes fue suspendido por lluvias y será reprogramado en una fecha a ser asignada por la Lidom.