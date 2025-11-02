×
Lidom
Lidom

Leones y Toros ganan y empatan en segundo lugar de la tabla de posiciones

El partido en San Francisco de Macorís entre Águilas y Gigantes fue suspendido por lluvias

    Expandir imagen
    Leones y Toros ganan y empatan en segundo lugar de la tabla de posiciones
    Yamaico Navarro encabezó el ataque de los escarlatas. (FUENTE EXTERNA)

    Con un rally de ocho anotaciones en el cuarto episodio, los Leones del Escogido vinieron de atrás para vencer 10-5 a los Tigres del Licey este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

    Yamaico Navarro se fue de 5-4 con dos remolcadas y Franchy Cordero pegó tres hits para los Leones que con el triunfo ascienden a la segunda plaza de la tabla de posiciones, mientras que el Licey (4-5) desciende al cuarto puesto.

    El lanzador ganador fue Luis Santos (1-0) al presentarse en un inning en blanco, de un hit y dos ponches. El revés fue para Joaquín (1-1) al tolerar tres de las ocho anotaciones del cuarto episodio sin sacar un solo out.

    Luego de ir perdiendo 0-5 en el cuarto episodio (tras un grand slam de Armando Álvarez en el primer inning azul), Junior Lake remolcó a Cordero y una base por bolas a Jonathan Araúz llenó las almohadillas.

    Un lanzamiento salvaje permitió que Navarro entrara en carrera y un imparable de Alexander Canario al jardín derecho empujó otras dos para los rojos. 

     Canario y Maldonado alcanzaron el plato anotaron por error en tiro. César Prieto por lanzamiento desviado y Erik González remolcado por Navarro, concluyeron el rally para los rojos.

    Toros 7, Estrellas 2

    Rafael Lantigua disparó un cuadrangular y empujó dos carreras, Gustavo Campero disparó otro y Bryan de la Cruz remolcó otras dos para encaminar a los Toros del Este a un triunfo siete carreras por dos sobre las Estrellas y de paso extenderle la racha negativa a siete.

    Aaron Sánchez (2-0) tuvo una excelente labor de seis entradas completas de tres hits, una limpia, un boleto y cinco ponches. Enny Romero (0-1) lanzó pelota de cinco entradas y dos carreras limpias permitidas, pero esta vez los bates verdes resultaron tímidos ante Sánchez.  Los Toros  tienen ahora  5-5 y las Estrellas a 4-7, en el quinto lugar de las posiciones.

    En el tercero, un sencillo  de dos carreras de De la Cruz le dio la ventaja temprano a su equipo 2-0.

    En el sexto, Campero conectó jonrón contra Pedro Strop y en el séptimo llegó el jonrón de Lantigua con Eloy Jiménez en circulación para una ventaja 5-1. En el octavo, un elevado de sacrificio de Jiménez y sencillo de Yairo Muñoz daban_la ventaja 7-1 ante unas Estrellas que anotaron su segunda vuelta en el octavo por jonrón de Euribiel Ángeles contra Adames.

    Más  lluvias

    El partido en San Francisco de Macorís entre Águilas y Gigantes fue suspendido por lluvias y será reprogramado en una fecha a ser asignada por la Lidom.

