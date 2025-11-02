Abinader felicita a Teoscar Hernández por el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial

Teoscar Hernández, de los Dodgers de Los Ángeles. ( EFE )

El presidente Luis Abinader felicitó este domingo al jardinero dominicano Teoscar Hernández por el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles, que se proclamaron campeones de la Serie Mundial 2025 por segundo año consecutivo tras vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto.

El mandatario, en su mensaje publicado en la red social X, destacó el orgullo que representa el jugador para el país.

"¡La bandera dominicana vuelve a brillar en la Serie Mundial! Felicidades a Teoscar Hernández y a los Dodgers por este gran triunfo. Tu esfuerzo y entrega llenan de orgullo a todo el pueblo dominicano. #OrgulloDominicano", publicó el mandatario en su cuenta de X.

En una de las participaciones del dominicano, específicamente en el cuarto inning, Hernández impulsó una carrera la primera carrera de los Dodgers gracias a un batazo al jardín central, que fue atrapado por Daulton Varsho.

Es la primera vez que un equipo repite como campeón de la MLB desde que los Yankees de Nueva York ganaran la Serie Mundial en 1999 y 2000.

Un jonrón de solitario del receptor Will Smith al relevista de los Blue Jays, Shane Bieber, terminó siendo la carrera que definió el encuentro.

Dominicanos en la Serie

Otros dos dominicanos estuvieron representando al país en la Serie Mundial 2025 por parte del equipo de los Azulejos de Toronto: Vladimir Guerrero Jr. y Seranthony Domínguez.

Guerrero Jr. fue una pieza clave para que los Blue Jays lograran llevar al equipo a la serie, mientras que Domínguez se desempeñó como lanzador mostrando control y efectividad en situaciones de presión.