Vladimir Guerrero Jr. es felicitado por Luis Abinader luego de su actuación en la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. de los Toronto Blue Jays, reacciona tras conectar un doble durante la undécima entrada contra los Los Angeles Dodgers en el séptimo juego de la Serie Mundial de 2025 en el Rogers Center el 2 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario. ( FOTO DE GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VÍA AFP. )

El presidente Luis Abinader felicitó al inicialista dominicano de los Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr., por su actuación en la Serie Mundial recién concluida en la que los Dodgers de Los Ángeles ganaron el Campeonato de la MLB por segundo año consecutivo.

En una publicación en su cuenta en la red social X, Abinader destacó que lo exhibido por Guerrero Jr. durante los siete partidos de la serie, es motivo de orgullo para todos sus compatriotas.

Quiero felicitar a @27vladdyjr por su gran desempeño en la Serie Mundial.



Tu entrega, talento y pasión son motivo de orgullo para todos los dominicanos.

Gracias por representar con dedicación, compromiso y esfuerzo el espíritu de nuestra gente. — Luis Abinader (@luisabinader) November 2, 2025

En un mensaje anterior, Abinader había felicitado a Teoscar Hernández que fue parte del equipo ganador del Clásico Otoñal.

Durante la Serie Mundial, Guerrero Jr. vio acción en los siete partidos y bateó para .333 (30-10), con dos dobles, dos jonrones, tres carreras remolcadas y ocho boletos.

Guerrero Jr., de 26 años, fue la bujía inspiradora de un Toronto que estuvo ayer a sólo dos outs del tercer campeonato de su historia, tras las conseguidas en 1992 y 1993.

Gran postemporada

El slugger dominicano logró ocho jonrones en esta postemporada, una cifra que ningún pelotero de su equipo acumuló en estos playoffs.

Esa actuación lo dejó a sólo dos del récord de 10 en una sola postemporada, que está en posesión que el cubano-mexicano Randy Arozarena logró con los Tampa Bay Rays en 2020.

Guerrero Jr. sí igualó los 29 hits que Arozarena tuvo en esos playoffs del 2020. Además fue escogido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.