Vladimir Guerrero Jr. se despide del sueño familiar en la Serie Mundial

Vladimir Guerrero Jr. de los Toronto Blue Jays, habla con Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante la séptima entrada en el séptimo juego de la Serie Mundial 2025 en el Rogers Center el 1 de noviembre de 2025 en Toronto, Ontario. ( AFP )

La devastadora derrota de los Azulejos de Toronto el sábado en la Serie Mundial dejó a Vladimir Guerrero Jr. sin el anillo de campeón con el que quería honrar a su padre.

Con lágrimas en los ojos, el bateador fue el último jugador de Toronto en retirarse del banco después de caer por 5x4 ante los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo y definitivo juego de la final de Grandes Ligas.

El equipo canadiense tenía en la mano su primer título en 32 años hasta que una agónica remontada de los Dodgers dejó al dominicano sin la gloria que se le escapó a su padre, Vladimir Guerrero.

La actual estrella de los Azulejos aún recuerda claramente como vivió con 11 años la única oportunidad de su padre en una Serie Mundial.

Sus Rangers de Texas cayeron en esa final de 2010 ante los Gigantes de San Francisco pero la falta de un título no empañó el camino de Guerrero hasta el Salón de la Fama.

Este sábado era su hijo Vladdy quien quería rematar un triunfo que lo pusiera en ruta a Cooperstown, donde ninguna pareja de padre e hijo ha sido todavía inmortalizada.

"Todo padre quiere ver a su hijo ganar (una Serie Mundial) y, con Dios adelante, uno verá lo que pueda suceder", declaró Guerrero padre a ESPN antes del juego definitivo del sábado en Toronto.

"Yo me siento demasiado contento al pensar en que lo vi cuando era pequeño, conmigo en el 2010, y verlo aquí en el último juego de la Serie Mundial, 15 años después, es algo que me enorgullece", aseguró.

- Playoffs de ensueño -

Guerrero Jr., de 26 años, fue el gran responsable de que los Azulejos estuvieran el sábado a sólo dos outs de la tercera corona de su historia, tras las logradas en las lejanas campañas de 1992 y 1993.

Con unos playoffs de ensueño, el dominicano hizo vibrar a todos los aficionados de Canadá, el país donde nació en 1999 cuando su padre era figura de los Expos de Montreal.

El toletero logró ocho jonrones en estos playoffs, una cifra que ningún pelotero acumuló en postemporada con los Blue Jays.

Esa cosecha lo dejó a sólo 10 cuadrangulares del récord de las Mayores en una sola postemporada, que sigue ostentando el cubano-mexicano Randy Arozarena (Rays) desde 2020.

Guerrero Jr. sí igualó los 29 hits de Arozarena en 2020 para compartir el segundo lugar de todos los tiempos.

En la primera serie bombardeó a los Yankees desterrando el histórico dominio de los neoyorquinos sobre Toronto.

Después castigó a los Marineros de Seattle con otro triplete de vuelacercas en una Serie de Campeonato de la que fue elegido Jugador Más Valioso (MVP).

Guerrero Jr. también tenía prácticamente asegurado el premio MVP de la Serie Mundial en caso de triunfo de Toronto, gracias no solo a sus jonrones y nueve hits sino a muchas acciones cruciales a la defensiva.

- "No quiero ser mejor que él" -

Para Guerrero Jr. toda su carrera se basó en el ejemplo de grandeza que tuvo en casa.

"Yo no quiero ser mejor que mi papá, yo quiero ser igual que él", aclaró el pelotero un año atrás en una entrevista con Abriendo el Podcast.

"Todo el mundo me decía que yo iba a ser mejor, pero lo único que gano con eso es decirle a mi papá que yo fui mejor, y no quiero hacerlo", aseguró. "Él fue la persona que me inspiró, el primero que me dio un bate y una pelota en la mano, y es la persona que yo admiro".

Guerrero Jr. firmó su primer contrato con los Azulejos en 2015, con 16 años, y cuando debutó en Las Mayores en 2019 ya era uno de los mayores prospectos del mundo del béisbol.

Sus primeras campañas fueron sólidas pero en playoffs no ganó un solo partido de las series de comodines de 2020, 2022 y 2023.

Aun así, Guerrero Jr. y los Azulejos unieron su futuro a principios de este año al acordar una monumental extensión de 14 temporadas y 500 millones de dólares.

Esta campaña "Vladimir llevó su juego a otro nivel", le reconoció el sábado su mánager, John Schneider. "Saber que tendremos 14 años más de Vladimir Guerrero Jr. jugando un béisbol completo es algo grande para nuestro equipo y para nuestros fanáticos".