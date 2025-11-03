Barry Bonds, Roger Clemens y Carlos Delgado tendrán otra oportunidad de llegar al Salón de la Fama

Barry Bonds y Roger Clemens son considerados entre los mejores jugadores de la historia que han pasado por la MLB. ( FUENTE EXTERNA )

Barry Bonds y Roger Clemens estuvieron entre los mejores jugadores de su época. Ninguno de los dos tiene nicho en Cooperstown.

Tanto Bonds como Clemens no lograron ser elegidos al Salón de la Fama en las boletas de la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA). Ambos permanecieron en dichas boletas durante 10 temporadas, sin alcanzar el 75 % necesario para ingresar al templo de los inmortales.

Pero eso podría cambiar en 2026. Bonds y Clemens figuran entre los nombres más importantes en la boleta de la Era Contemporánea del Béisbol para el Salón de la Fama este año. A ellos se unen Jeff Kent, Don Mattingly, Dale Murphy, Gary Sheffield, el puertorriqueño Carlos Delgado y el mexicano Fernando Valenzuela.

¿Qué es exactamente la votación de la Era Contemporánea del Béisbol y en qué se diferencia de la votación de la BBWAA? El Salón de la Fama del Béisbol Nacional creó el Comité de Eras —anteriormente conocido como Comité de Veteranos— para reevaluar los casos de jugadores que no fueron incluidos en la votación de la BBWAA.

El Comité de Eras considera tres votaciones separadas: la de la Era Contemporánea/Jugadores, que incluye a jugadores desde 1980 hasta la actualidad; la de la Era Clásica del Béisbol, que comprende a jugadores anteriores a 1980 e incluye a las estrellas de las Ligas Negras y de la época anterior a estas; y la de la Era Contemporánea/Mánagers, Ejecutivos y Árbitros, que incluye a personas que, sin ser jugadores, tuvieron un gran impacto en el deporte desde 1980 hasta la actualidad.

El Comité de Eras vota solo una de estas votaciones por año y pasa a la siguiente al año siguiente. Tras tres años, el ciclo se reinicia. Para la clase de 2026 —que se votará en 2025— le tocó el turno a la votación de la Era Contemporánea del Béisbol/Jugadores.

El Comité de Eras está compuesto por un panel de tan solo 16 personas. Según el sitio web del Salón de la Fama, este panel incluye a "miembros del Salón de la Fama del Béisbol Nacional, ejecutivos y veteranos periodistas". Los candidatos necesitan el 75% de los votos de este panel de 16 personas para ser exaltados al Salón de la Fama del Béisbol Nacional.

Varias estrellas de las Grandes Ligas que no lograron entrar al Salón de la Fama en la votación de la BBWAA han sido exaltadas gracias al Comité de Eras. En 2025, tanto Dick Allen como Dave Parker fueron elegidos al Salón de la Fama como parte de este comité. El grupo ha elegido a 183 personas para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional desde su creación en 1936.

¿Entrarán Barry Bonds o Roger Clemens al Salón de la Fama?

Bonds y Clemens son quizás los nombres más conocidos en la boleta, pero sus posibilidades de ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Nacional son escasas. Ambos jugadores fueron nominados para la clase de 2023 en la misma votación, y cada uno recibió menos de cuatro votos del panel de 16 personas ese año.

Dado el reducido tamaño del panel, estas cifras de votación podrían cambiar dependiendo de quiénes lo integren. Si Bonds y Clemens consiguen algunos votos más a favor de su inclusión, eso podría inclinar la balanza.

Solo por sus estadísticas, tanto Bonds como Clemens deberían haber entrado al Salón de la Fama en la primera votación. Bonds ganó siete premios al Jugador Más Valioso (MVP) como jugador y es considerado por muchos el mejor bateador de su época. Clemens ganó siete premios Cy Young y se le considera uno de los mejores lanzadores de su época.

Sin embargo, ambos jugadores se vieron afectados por acusaciones de uso de esteroides durante sus carreras. Ambos fueron mencionados extensamente en el Informe Mitchell, que investigó el uso de esteroides y hormona del crecimiento en el béisbol. A pesar de su presencia en el informe y los rumores de que usaron esteroides, Bonds y Clemens nunca dieron positivo en las pruebas antidopaje de la MLB.

Estas acusaciones, sumadas a sus personalidades, no les granjearon la simpatía de muchos en el mundo del béisbol, lo que hace improbable que alguno de los dos obtenga mucho apoyo del panel de 16 votantes.

Mattingly, el favorito

Los jugadores que suelen recibir apoyo del Comité de las Eras son generalmente aquellos bien considerados por sus contemporáneos. Mattingly cumple con este perfil y, de hecho, recibió el 50% de los votos cuando se presentó a la votación en 2023. Si consigue un panel de votantes más favorable en 2025, es posible que finalmente sea elegido para el Salón de la Fama.