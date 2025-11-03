×
Fernando Tatis Jr. logra su segundo Guante de Oro en las Grandes Ligas

El dominicano de 26 años fue seleccionado como ganador en el jardín derecho

    Expandir imagen
    Fernando Tatis Jr. logra su segundo Guante de Oro en las Grandes Ligas
    Fernando Tatis Jr., número 23 de los San Diego Padres, observa durante la quinta entrada del juego tres de la Serie de Comodines de la Liga Nacional contra los Chicago Cubs, en el Wrigley Field, el 2 de octubre de 2025, en Chicago, Illinois. (EFE)

    Las Grandes Ligas de béisbol anunciaron este domingo los ganadores al Guante de Oro para la temporada 2025 dentro de los que destaca el dominicano Fernando Tatis Jr. de los Padres de San Diego.

    Tatis Jr., de 26 años, ha sido seleccionado como ganador en el jardín derecho de la Liga Nacional por segunda ocasión en las últimas tres temporadas.

    El venezolano Javier Sanoja, utilitario de los Marlins de Miami, se convirtió en el primer jugador del equipo de Florida en obtener tal reconocimiento desde el dominicano Marcell Ozuna en la temporada 2017.

    • Junto a Tatis Jr. son los únicos jugadores hispanos en ganar un Guante de Oro en la Liga Nacional esta temporada.

    En la Liga Americana, el hondureño Mauricio Dubón de los Astros de Houston logró su segundo Guante de Oro desde la temporada 2023.

    Fue un utilitario por excelencia en una temporada 2025 en la que disputó 48 partidos en el jardín izquierdo, 46 en segunda base, 33 en campocorto, 24 en tercera base, 17 en el jardín central, cuatro en primera base y tres en el jardín derecho.

    Los venezolanos

    Finalmente, los venezolanos Maikel García (Reales de Kansas City) y Wilyer Abreu (Medias Rojas de Boston) completan la lista de ganadores latinos en la Liga Americana.

    García lo logra por primera vez en su carrera mientras que para Abreu es su segundo consecutivo.

    Los premios al Guante de Oro se entregan desde la temporada 1957 y significan el mayor reconocimiento al trabajo defensivo en las Grandes Ligas.

