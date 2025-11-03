×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Lidom
Lidom

Los Gigantes vencen a las Estrellas, que caen por octava vez al hilo

El conjunto nordestano marcó seis carreras en las dos primeras entradas

  • Romeo González - Correo Electrónico
  • Romeo González - Twitter
Expandir imagen
Los Gigantes vencen a las Estrellas, que caen por octava vez al hilo
Kelvin Gutierrez celebra luego de su conectar su primer cuadrangular en la temporada 2025-26 de la pelota invernal dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Los Gigantes del Cibao  (3-5) vencieron con marcador 8-6 a las Estrellas Orientales (4-8) en partido celebrado este lunes en el estadio Julián Javier de la ciudad de San Francisco de Macorís. 

El conjunto nordestano atacó sin piedad el pitcheo oriental con seis carreras en las dos primeras entradas para tomar el comando del encuentro y llevar al equipo a su tercera victoria de manera consecutiva, de su parte las Estrellas luego de ganar sus primeros cuatro compromisos han perdido ocho juegos al hilo.

Con su derrota ante los Gigantes, las Estrellas cayeron a la última posición de la tabla de posiciones.

El triunfo correspondió a Helcris Olivárez (1-0) en labor de relevo de una entrada en la que otorgó una base por bolas y ponchó a dos bateadores contrarios, la derrota recayó sobre el abridor de las Estrellas, Luis Moreno (0-1) que trabajó una entrada en la que permitió tres carreras limpias, le conectaron tres hits, otorgó dos bases y ponchó a dos bateadores. 

Willy Peralta, abridor de los Gigantes, trabajo 3.1 entradas en las que permitió cinco hits y tres carreras limpias, otorgó dos bases por bolas y ponchó a dos bateadores.

RELACIONADAS

Los más destacados: 

Por las Estrellas, Miguel Sanó 5-2 H4 1 CA 1 CE; Rodolfo Castro 5-2 1 CA 1 CE y Coco Montes 4-2 1 CE.

Por los Gigantes, Jake Holton 4-3 1 CA; Kelvin Gutierrez 4-2 H4 2 CA 4 CE y Carlos Franco 4-1 H4 1 CA 3 CE.

Próximos partidos

  • Este martes, los Tigres del Licey recibirán la visita de las Estrellas en el estadio Quisqueya a partir de las 7:30 de la noche; los Leones del Escogido viajan al estadio Cibao a partir de la misma hora para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas y en el estadio Francisco Micheli de La Romana se enfrentarán los Gigantes del Cibao a los dueños de casa, los Toros del Este.
TEMAS -
  • Compartir por Correo
  • Compartir por Twitter

Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.