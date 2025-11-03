Toros presentan rotación para la semana y anuncian la llegada de Candelario

Jeimer Candelario y Denser Guzmán en los entrenamientos de los Toros del Este en el estadio Francisco Michelide La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

El derecho Carlos Rodríguez encabeza la rotación abridora de los Toros del Este a partir de este martes, cuando el club inicie una jornada de cinco partidos en la semana incluyendo tres en el estadio Francisco Micheli.

El nicaragüense viene de una muy buena salida donde limitó al Licey a un solo hit en 4.2 innings, ponchando cinco bateadores antes de abandonar el partido al acumular 70 pitcheos, su límite establecido.

El derecho ya tiene la autorización de su organización, los Cerveceros de Milwaukee, de tener una mayor cantidad de lanzamientos para su salida ante los Gigantes el martes en La Romana.

El miércoles, cuando los Toros vayan a San Pedro de Macorís, Matt Dermody será el responsable de subir al box. El zurdo viene de enfrentar en rol de relevo al Licey, permitiendo solo una carrera limpia en tres episodios de tres ponches.

Luego del día libre el jueves, Aaron Sánchez regresa al Estadio Quisqueya Juan Marichal el viernes para enfrentar a los Tigres por segunda vez.

Sánchez viene de una espectacular semana donde tuvo un par de salidas, ambas de seis innings y una carrera permitida.

Solo permitió cuatro hits al Licey el martes, dio un boleto y ponchó cinco aunque salió sin decisión pero el domingo mejoró a 2-0, 1.06, limitando a las Estrellas a solo tres hits e igualmente ponchando cinco.

El sábado, de regreso al Corral, Aaron Brooks tendrá la responsabilidad de abrir ante los Leones del Escogido.

La semana pasada los abridores de los Toros lideraron la liga en entradas lanzadas (25) y en efectividad (2.52).

Jeimer al roster

Entre las adiciones que los Toros tendrán en el roster a partir de este martes se encuentra el primera base y antesalista con experiencia de Grandes Ligas Jeimer Candelario, quien ya tiene varios días entrenando con el club.

Candelario y el cuerpo de coaches encabezado por Víctor Estévez determinarán más adelante la fecha de su debut esta semana.

Junto a Candelario también estuvo entrenando el "big leaguer" Denser Guzmán, quien se espera esté listo para jugar a partir de la próxima semana.

El campocorto Guzmán debutó este año en Grandes Ligas con los Angels y dará estabilidad y profundidad al infield taurino.

Los Toros arrancan la semana empatados con los Leones del Escogido en la segunda posición, ambos con marca de 5-5.