Fernando Tatis Jr. salva su temporada gracias a su guante

Fernando Tatis Jr. ganó su segundo Guante de Oro en Grandes Ligas en los últimos tres años. ( AFP )

La temporada 2025 de Fernando Tatis Jr. no fue la más explosiva con el bate, pero sí una de las más completas de su carrera.

En un año marcado por su firmeza y perseverancia más que por los batazos largos, el dominicano de los Padres de San Diego consolidó su nombre entre los mejores defensores del béisbol y cerró con un premio que simboliza esa evolución: el Guante de Oro como jardinero derecho de la Liga Nacional.

"El Bebo" terminó la campaña con una línea ofensiva de .268/.368/.446, con 25 cuadrangulares, 71 remolcadas, 111 anotadas y 32 bases robadas, en 155 partidos, la mayor cantidad de su carrera.

Sin embargo, fueron sus reflejos, alcance y precisión con el brazo los que lo devolvieron al centro de la conversación de la estelaridad en las Grandes Ligas.

Un guante que brilla más que el bate

En su segundo año completo como jardinero derecho, acumuló 15 Defensive Runs Saved (DRS) o carreras salvadas por su defensa, cifra que lo colocó entre los mejores de toda la MLB en su posición.

Solo Adolis García (16) lo superó en ambas ligas, y ningún otro patrullero derecho en la Nacional acumuló más jugadas de impacto defensivo.

Ese desempeño le permitió recuperar el galardón que se llevó el año pasado el jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Sal Frelick.

Candidato al Guante de Platino

El Guante de Platino, que distingue al mejor defensor absoluto de cada liga entre los ganadores de Guante de Oro, mezcla la métrica SDI (SABR Defensive Index) con el voto del público.

En la Liga Nacional, el grupo de finalistas está encabezado por Patrick Bailey (Giants, 19 DRS), Ke´Bryan Hayes (Reds, 19 DRS) y Nico Hoerner (Cubs, 17 DRS). Tatis aparece en el segundo escalón junto a Pete Crow-Armstrong (Cubs) y Matt Olson (Braves), todos con 15 DRS.

Desde el punto de vista técnico, Bailey y Hayes parten con ventaja. Pero el voto popular suele favorecer a las figuras más mediáticas, y Tatis, ya ganador del Guante de Platino en 2023, tiene una base de fanáticos lo suficientemente amplia como para repetir la hazaña.

Además, sus jugadas espectaculares —como los tres cuadrangulares robados— han dominado los resúmenes televisivos, algo que pesa en la percepción del votante casual.

Del Platino al renacer dorado

La historia reciente del dominicano refuerza su narrativa:

2023: conquistó su primer Guante de Oro y el Guante de Platino , convirtiéndose en el primer jardinero derecho de la historia de la Liga Nacional en lograrlo, tras acumular 27 DRS .

2024: las lesiones le restaron impacto y perdió el trono frente a Frelick.

2025: totalmente sano, volvió a ser el mejor defensor en su posición y demostró que su valor trasciende el bate.

Una temporada salvada por la defensa

Más que un consuelo, el Guante de Oro 2025 simboliza una madurez profesional.

En un equipo de altibajos, Tatis sostuvo la competitividad de los Padres con su defensa y liderazgo. Sin las exhibiciones ofensivas de sus primeros años, el dominicano se reinventó como un jugador completo, más equilibrado y consciente del valor del juego en los dos lados del diamante.

Si termina quedándose con el Guante de Platino, se consolidaría como el primer dominicano en ganarlo dos veces, un logro que pondría su nombre junto a los mejores defensores de esta generación y marcaría el 2025 como la temporada en que su guante —no su bate— volvió a brillar más que todo.