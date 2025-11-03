Walt Weiss fue nombrado como dirigente de los Bravos de Atlanta

Walt Weiss ha sido el principal asistente de Brian Snitker durante las últimas ocho temporadas. Ahora será él quien tome las decisiones en Atlanta.

Weiss fue nombrado este lunes como mánager de los Bravos, según anunció el club. Es apenas la cuarta persona en ocupar ese cargo desde que su mentor, Bobby Cox, pasó de gerente general a mánager durante la temporada de 1990.

Weiss será presentado formalmente como dirigente de los Bravos en una conferencia de prensa en el Truist Park este martes. Snitker, quien dirigió al equipo de 2016 a 2025, y Chipper Jones están entre los que se espera asistan al acto. Ambos trabajan actualmente como asistentes especiales dentro de la organización.

¿Por qué los Bravos esperaron un mes para hacer una contratación interna? El club quería aprovechar la oportunidad de evaluar mejor a los candidatos externos y de entender con mayor claridad cómo Weiss como mánager se diferenciaría de Weiss como coach de banca.

Sin embargo, queda la duda de por qué la decisión no se tomó durante uno de los días libres de la Serie Mundial.

De hecho, Weiss no fue informado de la decisión del equipo hasta el lunes.

También hay quien se pregunta por qué los Bravos optaron por una promoción interna en lugar de mantener a Snitker como dirigente por una temporada más.

Snitker terminó la campaña con la idea de seguir dirigiendo, pero después de discutir su futuro con los directivos del club durante dos días, decidió poner fin a una carrera como mánager que incluyó seis títulos consecutivos del Este de la Liga Nacional (2018-23) y un campeonato de Serie Mundial (2021).

Weiss fue su coach de banca durante todo ese exitoso período, pero ahora tendrá la oportunidad de imponer su propio estilo y voz como dirigente.

Trabajará con un plantel y una directiva mucho más consolidados que los que tuvo cuando registró un porcentaje de victorias de .437 como mánager de los Rockies de Colorado entre 2013 y 2016, su única experiencia previa al frente de un equipo.

Ante la expectativa del retiro de Snitker, hubo mucha especulación durante el año sobre quién sería el nuevo mánager de los Bravos en 2026. Mark DeRosa y David Ross fueron mencionados durante el verano, pero el equipo nunca mostró gran interés en ellos.

También se habló del coach de banca de los Dodgers, Danny Lehmann, aunque esas versiones parecieron exageradas.

Finalmente, los Bravos mantuvieron un vínculo de cuatro décadas con Bobby Cox, quien transformó la organización tras asumir como gerente general en 1985 y luego como mánager en 1990.

Bobby Cox estuvo hasta su retiro

Cox permaneció en el cargo hasta su retiro después de la temporada 2010. Su puesto fue ocupado por Fredi González, quien dirigió al equipo hasta ser reemplazado por Snitker seis semanas después del inicio de la temporada 2016.

Mientras González y Snitker fueron asistentes de Cox en Atlanta, Weiss fue su campocorto titular entre 1998 y 2000.

De esta manera, la influencia de Bobby Cox seguirá sintiéndose dentro de la organización de los Bravos de Atlanta.