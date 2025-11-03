Juan Soto y José Ramírez finalistas al MVP; Cristopher Sánchez al Cy Young

José Ramírez ha sido el dominicano con más temporadas en la última década entre los más votados al MVP. ( FUENTE EXTERNA )

Los dominicanos Juan Soto, José Ramírez y Cristopher Sánchez quedaron entre los finalistas para los premios a Jugador Más Valioso y Cy Young que elige la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), anunció la Major League Baseball (MLB) el lunes.

Soto (Mets) terminó entre los más votados para el MVP en la Liga Nacional. Su candidatura compite el galardón con el gran favorito, Shohei Ohtani (Dodgers) y con Kyle Schwarber (Filis).

Este año, Soto alcanzó marcas personales con 43 cuadrangulares y encabezó la Nacional con 38 bases robadas -- más del triple de su anterior marca personal (12). Soto también terminó con 105 impulsadas, 120 anotadas, encabezando las Grandes Ligas con 127 boletos negociados y la Nacional con porcentaje de embasarse de .396.

El caso de Ramírez, está en las quinielas para el MVP en la Americana junto a Aaron Judge (Yankees) y Cal Raleigh (Marineros).

El banilejo, uno de los productores más consistentes en todo el béisbol, registró su segunda temporada consecutiva 30-40 en el 2025, terminando con 30 cuadrangulares, 44 estafadas y una línea ofensiva de .283/.360/.503 (OPS+ de 137) a lo largo de 158 partidos con Cleveland, que borró una desventaja de 15.5 juegos para conquistar la Central de la Americana.

El anuncio para el Más Valioso de cada liga se hará el próximo jueves, en un programa de MLB Network que arranca a las 7:00 de la noche.

De su lado, Sánchez se pelea el Cy Young del Viejo Circuito con Paul Skenes (Piratas) y Yoshinobu Yamamoto (Dodgers). Los ganadores serán anunciados el martes 12.

Luego de que Zack Wheeler se ausentara por una lesión, Sánchez dio la cara como el as para un club de Filadelfia que conquistó el Este de la Nacional. Luego de terminar de 10mo en las votaciones por el Cy Young del año pasado, el dominicano tuvo la mejor campaña de su carrera por los Filis en el 2025, consiguiendo marca de 13-5 con efectividad de 2.50 y 212 ponches en 202 innings. El zurdo ocupó el tercer lugar en la Nacional en efectividad, quinto en ponches y segundo en entradas lanzadas.

El caso de Ramírez, se trata de la octava ocasión en que tiene garantizado aparecer entre los primeros cinco que más votos reciben para el MVP. En 2020 llegó en segundo lugar. Para Soto, es la tercera ocasión en que su nombre termina entre los primeros tres.

La entrega de premios arrancará el lunes con el Novato del Año en cada circuito. El martes será el Dirigente del Año.

Los finalistas

PREMIO JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA LIGA NACIONAL

Shohei Ohtani, BD/LA (Dodgers)

Kyle Schwarber, BD (Filis)

Juan Soto, RF (Mets)

PREMIO JUGADOR MÁS VALIOSO DE LA LIGA AMERICANA

Aaron Judge, RF (Yankees)

Cal Raleigh, C (Marineros)

José Ramírez, 3B (Guardianes)

PREMIO CY YOUNG DE LA LIGA NACIONAL

Cristopher Sánchez, LZ (Filis)

Paul Skenes, LD (Piratas)

Yoshinobu Yamamoto, LD (Dodgers)

PREMIO CY YOUNG DE LA LIGA AMERICANA

Hunter Brown, LD (Astros)

Garrett Crochet, LZ (Medias Rojas)

Tarik Skubal, LZ (Tigres)

PREMIO NOVATO DEL AÑO JACKIE ROBINSON DE LA LIGA NACIONAL Drake Baldwin, C (Bravos) Caleb Durbin, 3B (Cerveceros) Cade Horton, LD (Cachorros)

PREMIO NOVATO DEL AÑO JACKIE ROBINSON DE LA LIGA AMERICANA

Roman Anthony, OF (Medias Rojas)

Nick Kurtz, 1B (Atléticos)

Jacob Wilson, SS (Atléticos)

PREMIO MANAGER DEL AÑO DE LA LIGA NACIONAL

Terry Francona, Rojos

Pat Murphy, Cerveceros

Rob Thomson, Filis

PREMIO MANAGER DEL AÑO DE LA LIGA AMERICANA

John Schneider, Azulejos

Stephen Vogt, Guardianes

Dan Wilson, Marineros