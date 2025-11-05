El Licey encadena cinco derrotas y mira al botón de la alarma

El Licey atraviesa su peor momento de la joven temporada: acumula 6 derrotas consecutivas, una racha marcada por el colapso de su cuerpo de lanzadores, que ha sido incapaz de contener la ofensiva rival.

Durante esta mala seguidilla, el equipo azul ha permitido 28 carreras en 47 entradas, mientras su ofensiva ha respondido con 12 anotaciones. Un claro indicativo de que el bateo ha faltado.

Con 4-6, los subcampeones marchan penúltimos al disputar el 20 % de su calendario del accidentado torneo por las lluvias.

Rendimiento

La situación se agravó la noche del martes ante unas Estrellas que llegaban en medio de una racha de ocho reveses y encontraron en el pitcheo azul su desahogo.

Los bengaleses apelaron a su brazo de referencia, César Valdez, pero el "hombre de las 5 letras" fue castigado con cinco carreras en solo 1.2 entradas, otra pobre salida para el veterano, que vio su efectividad dispararse hasta los 7.00.

En las métricas generales el pitcheo añil tiene la mejor efectividad (3.76), pero la producción de carreras de su ofensiva es la más baja con solo 42. El agüero vuelve a aparecer en el madero. El equipo tiene el peor bateo situacional, un .209 con hombres en posición de anotar, solo 23 hits en 109 turnos en ese escenario.

En una liga tan corta y competitiva como la Lidom, una racha como esta puede comprometer la estabilidad del dirigente, la soga por donde primero los clubes buscan parar las hemorragias.

El panorama inmediato no ofrece descanso: este miércoles se miden ante los Leones del Escogido, un rival directo en la lucha por la clasificación. Mañana enfrentarán a las Águilas Cibaeñas, clásico que siempre genera presión y atención mediática.

Estos dos encuentros pueden marcar el rumbo del equipo: frenar la caída o profundizar la crisis del equipo que ha asistido a las últimas tres finales y que ha ganado dos de ellas.

¿Cómo terminó el partido de ayer?

Las Estrellas Orientales necesitaron de 11 entradas para ponerle fin a una racha de ocho derrotas, ganando 11-6 en contra de Los Tigres del Licey.