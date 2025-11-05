Leones ahondan la crisis del Licey al propinarles su sexto revés consecutivo

Franchy Cordero, observa la trayectoria de su jonrón en el primer episodio. ( FUENTE EXTERNA. )

Franchy Cordero con jonrón y doble empujó tres carreras, y siete lanzadores escarlatas se combinaron para contener la ofensiva azul en cinco hits y los Leones del Escogido vencieron a los Tigres del Licey cinco vueltas por una.

El Escogido mejoró a 6-5, mientras que el Licey cayó a 4-7, en el que fue su sexta derrota consecutiva. Kenny Hernández (1-0) se anotó el triunfo mientras que Albert Abreu (0-3) cargó con la derrota.

Así anotaron

En la misma primera entrada, el lanzador azul Albert Abreu recibió el saludo del intermedista Jorge Mateo que le pegó un triple. Con dos outs, al primer lanzamiento de Abreu, el bateador designado Franchy Cordero envió la pelota al otro lado de la pared del jardín derecho para poner arriba al Escogido 2-0.

Con un out en el tercero, el campocorto rojo Erik González negoció boleto, y una vez más con dos outs, Cordero fue determinante al empujar a González con un doble al left fielder y los Leones ampliaron a 3-0.

Cordero fue golpeado por el lanzador de los Tigres, Andrew Pérez, con un out en el sexto y de inmediato Yamaico Navarro pegó un doble al central que permitió a Cordero anotar la cuarta vuelta de los Leones. Junior Lake anotó la quinta vuelta del Escogido, tras doble remolcador de González.

El infielder Gustavo Núñez consiguió la única carrera para el Licey con un cuadrangular solitario al relevista Jimmy Cordero en el noveno episodio.

Lael Lockhart abrió por los Leones y lanzó 3.0 IP, 1 H, 3 BB, 4 P. Traes él, Diógenes Almengo (0.2 IP), Kenny Hernández (1.0), Henry Sosa (0.1), Iván Armstrong (1.0), Fernando Abad (0.1) Aneurys Zabala (1.0), Jimmy Cordero (1.0) limitaron al Licey a solo cinco hits. Albert Abreu del Licey tiró 5.0 IP, 3 H, 3 CL, 2 BB, 7 P.

Por los Leones, Cordero terminó de 2-2, 3 CE, 2 CA; Navarro 3-1, 1 CE.

Por el Licey, Francisco Mejía y Ángel Ortiz se fueron de 3-2. Gustavo Nuñez terminó de 4-2, 1 CE, 1 CA.

Previo al partido, el Escogido realizó una ceremonia en la que Massiel Javier Almonte, viuda Dotel, realizó el lanzamiento de honor y en la pantalla del estadio se proyectó un video del fallecido Octavio Dotel, cuando jugaba en las Grandes Ligas, la Lidom y junto a su familia.