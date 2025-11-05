Las Estrellas frenan su racha a costa de un Licey que encadena cinco reveses al hilo

Miguel Ángel Jean Sanó tiene su mayor arranque con el madero en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA )

Las Estrellas Orientales necesitaron de 11 entradas para poner fin a una racha de ocho derrotas que tiene en vilo a un equipo confeccionado a base de talonario para buscar la corona.

Los verdes se impusieron 11-6 a un Licey que ahora encadena cinco reveses al hilo y que no encuentra la fórmula le llevó a tres finales y dos coronas las últimas tres campañas.

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, Ismael Munguía quebró un empate en la decimoprimera entrada por sencillo al jardín central, lo que abrió un rally de cinco carreras por parte de los la Sultana del Este.

Las restantes vueltas de ese episodio fueron producidas por Coco Montes y Rainel Tapia, unida a cuatro errores cometidos por la defensa de los Tigres.

Fue el primer partido de la temporada entre ambos equipos. La campaña pasada, la serie particular entre verdes y azules quedó igualada a cinco victorias por bando.

La tropa dirigida por Fernando Tatis padre sigue en el sótano, ahora con 5-8, en tanto que los bengaleses quedan con 4-6.

En el encuentro, Miguel Sanó disparó su séptimo cuadrangular de la temporada, mientras que Rodolfo Castro el quinto del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

La victoria se la acreditó el relevista Felipe de la Cruz (1-0), mientras que la derrota recayó en Jairo Asencio (1-1).

El equipo verde enfrenta este miércoles a los Toros del Este en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís a las 7:30 de la noche.

Por las Estrellas abrió el partido Esmil Rogers, con trabajo de cuatro entradas de cinco hits, tres carreras, tres boletos y un ponche. Fue reemplazado por Sammy Peralta (5), Peyton Gray (5), Jhan Maríñez (7), Ty Adcock (8) y De la Cruz (10).

Mientras que por los Tigres inició en el montículo César Valdez, quien lanzó una entrada y dos tercios de cinco imparables, cinco carreras, una transferencia y un bateador abanicado. Fue sustituido por Reiver Sanmartín (2), Miguel Díaz (5), Michael Feliz (6), Ryan Watson (7), Wander Suero (8), J.C. Mejía (9), Asencio (11) y Ulises Joaquín (11).

Las carreras

En la parte alta de la segunda entrada, las Estrellas atacaron al abridor del Licey con cinco carreras, las dos primeras por cuadrangular de Rodolfo Castro por el jardín izquierdo; doble de Ismael Munguía y otras dos por jonrón de Miguel Sanó por el prado izquierdo.

En el cierre del tercer episodio, los Tigres descontaron con su primera carrera por rodado al lanzador de Mel Rojas Jr.

En el cuarto inning, Armando Álvarez le dio la segunda vuelta a los azules, esta vez por jonrón entre los jardines izquierdo y central.

Los Tigres volvieron al ataque en el quinto episodio para empatar las acciones a cinco carreras por bando Rojas Jr. pegó sencillo; Gustavo Núñez ligó imparable para la cuarta y Griffin Conine bateó un rodado para forzar a Coco Montes en la segunda, lo que aprovechó Rojas Jr. para anotar.

En el séptimo, las Estrellas tomaron el control del partido producto de un sencillo de Josh Lester por el jardín central.

El Licey volvió a igualar el encuentro en el cierre de la séptima entrada por imparable de Conine por el bosque central.

En la décima primera entrada, los verdes se fueron adelante en la pizarra con cinco carreras, dos de ellas por imparable de Munguía; rodado por el siore de Montes, y sencillo de Raimel Tapia al jardín izquierdo, anotando Lester al igual que Montes anota producto de un error en tiro a la tercera del guardabosque Conine.