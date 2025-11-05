Jorge Bonifacio extiende a cuatro la racha de los Gigantes, que vencieron a los Toros en 15 innings

Los Gigantes ganaron su cuarto partido en forma consecutiva. ( FUENTE EXTERNA )

Jorge Bonifacio disparó un sencillo con las bases llenas para ampliar a cuatro la racha victoriosa de los Gigantes del Cibao al vencer a los Toros del Este en 15 entradas, en el Estadio Francisco Micehli, luego de un partido que comenzó el martes y terminó la madrugda del miércoles.

Los Gigantes (4-5) llevan ahora cuatro partidos ganados en forma corrida y se inscribe en el cuarto puesto, al vencer a unos Toros (5-6), terceros en la tabla.

Los nueve innings del partido terminaron 1-1 para luego extenderse a 15 capítulos, en el duelo que se inició a las 7:37 p.m. del martes y concluyó a la 1:20 del miércoles.

En el inning 15, Molina comenzó en segunda como el corredor fantasma, por regla. Leury García dispara sencillo para dejar hombres en las esquinas y Johan Rojas es boleado para llenar las bases. William Bormie entró a relevar por Joely Rodríguez, el abridor de la entrada.

Retiró a Kelvin Gutiérrez, pero Bonifacio le conectó sencillo de dos carreras para empujar a Molina y a García. Bormie se volvió a complicar al dar boleto a Melvin Mercedes y así remolcar la séptima cibaeña.

Los dos equipos utilizaron 21 lanzadores, 11desfilaron por el montículo de los Toros .

Ganó Molina (1-0). Juan Arnaud (1) salvó el partido.. La derrota fue para Joely Rodríguez.

Los Gigantes se fueron delante 2-1 en el 12, pero sus rivales igualaron la pizarra, pero fallaron en asegurar la victoria, después de que Bryan de la Cruz bateó para doble matanza con bases llenas y un out.

Los Gigantes marcaron en el quinto para ponerse 1-0, con sencillo de Nomar Mazara y después de un out, un doble de Frank Rodríguez.

Los Toros respondieron con el empate. Un triple de Bryan de la Cruz abriendo el cierre del sexto, seguido de un elevado de sacrificio de Gustavo Campero.

En el octavo, los cibaeños tuvieron la de la ventaja en tercera con dos outs, pero Carlos Franco falló con elevado al jardín central. Tampoco respondieron los del Este en el cierre de la entrada, cuando Campero y Jhonkensy Noel fallaron ante el relevista Wilkin Ramos.

Los Gigantes retomaron la ventaja en el inning 14 con un doble de Jake Holton y un sencillo de Cooper Johnson, pero en el cierre, Félix Reyes conectó elevado de sacrificio para remolcar a Noel y luego Gilberto Celestino recibe boleto con bases llenas de Cristopher Molina, y así el partido se empató 4-4, nueva vez.