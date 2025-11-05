El bate de los Rodríguez mantiene en alta la revolución de las Águilas
La novena amarilla se afianza en la primera posición con triunfo en SFM
Esta versión de las Águilas Cibaeñas vuela a otra velocidad y no da señales de que bajará el ritmo. La noche del miércoles en el Julián Javier encadenó su séptimo triunfo en fila con otra contundencia que anima a su afición a lucir el amarillo.
El estadounidense Devin Smeltzer lanzó 4.2 episodios de cuatro hits mientras que cinco relevistas completaron la función de controlar a los Gigantes. Con el madero, Emmanuel Rodríguez, quien jonroneó, y Aderlin Rodríguez remolcaron dos vueltas, cada uno, para la victoria 5-2.
Las cuyayas (9-1) mantuvieron la tranquilidad de la primera posición, mientras frenaban en cuatro la cadena de éxitos de los nordestanos (4-6).
La victoria fue para Eric Cerantola (2-0) y la derrota para Faría (0-1).
Las carreras
Los amarillos abrieron la pizarra en el segundo con un ramillete de tres vueltas. Aderlin Rodríguez pegó sencillo al derecho, se movió a la intermedia con hit de Alberto Rodríguez y a tercera con rodado de Carter Jensen para anotar por wild pitch de Jake Faría. Luego Adael Amador negocio boleto y Emmanuel Rodríguez despachó jonrón por el izquierdo que produjo dos vueltas.
En el quinto visitante, Raynel Delgado sacó imparable por tercera, se movió con boleto a Ezequiel Durán e imparable de J.C. Escarra y anotó con elevado al izquierdo de Aderlin Rodríguez.
Las cuyayas hicieron otra en el séptimo al combinar doble de Durán, que se trasladó a tercera con elevado de Escarra y llegó al plato con globo de Aderlin Rodríguez.
Los nordestanos descontaron en el séptimo cuando Johan Rojas ligó hit por el campo corto, se movió con transferencia a Kelvin Gutiérrez, se robó la antesala y pisó la goma a tercera de Jake Holton que Delgado erró en tiro.
Los cacaotaleros pisaron la goma otra vez en el noveno tras Rojas ser transferido, avanzar con rodado de Gutiérrez y anotar con rodado de Deyvison de los Santos.
- Sobresalieron con el madero ganador, Emmanuel Rodríguez, con jonrón y dos empujadas; Aderlin Rodríguez, hit y dos producidas y Durán, con doble y sencillo. Por los derrotados, Deyvison de los Santos y Pablo Reyes batearon tríos de incogibles y Kelvin Gutiérrez logró doblete.