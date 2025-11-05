El bate de los Rodríguez mantiene en alta la revolución de las Águilas

Emmanuel Rodríguez volvió a ser oportuno y con su cuadrangular produjo dos vueltas para las Águilas. ( FUENTE EXTERNA )

Esta versión de las Águilas Cibaeñas vuela a otra velocidad y no da señales de que bajará el ritmo. La noche del miércoles en el Julián Javier encadenó su séptimo triunfo en fila con otra contundencia que anima a su afición a lucir el amarillo.

El estadounidense Devin Smeltzer lanzó 4.2 episodios de cuatro hits mientras que cinco relevistas completaron la función de controlar a los Gigantes. Con el madero, Emmanuel Rodríguez, quien jonroneó, y Aderlin Rodríguez remolcaron dos vueltas, cada uno, para la victoria 5-2.

Las cuyayas (9-1) mantuvieron la tranquilidad de la primera posición, mientras frenaban en cuatro la cadena de éxitos de los nordestanos (4-6).

La victoria fue para Eric Cerantola (2-0) y la derrota para Faría (0-1).

Las carreras

Los amarillos abrieron la pizarra en el segundo con un ramillete de tres vueltas. Aderlin Rodríguez pegó sencillo al derecho, se movió a la intermedia con hit de Alberto Rodríguez y a tercera con rodado de Carter Jensen para anotar por wild pitch de Jake Faría. Luego Adael Amador negocio boleto y Emmanuel Rodríguez despachó jonrón por el izquierdo que produjo dos vueltas.

En el quinto visitante, Raynel Delgado sacó imparable por tercera, se movió con boleto a Ezequiel Durán e imparable de J.C. Escarra y anotó con elevado al izquierdo de Aderlin Rodríguez.

Las cuyayas hicieron otra en el séptimo al combinar doble de Durán, que se trasladó a tercera con elevado de Escarra y llegó al plato con globo de Aderlin Rodríguez.

Los nordestanos descontaron en el séptimo cuando Johan Rojas ligó hit por el campo corto, se movió con transferencia a Kelvin Gutiérrez, se robó la antesala y pisó la goma a tercera de Jake Holton que Delgado erró en tiro.

Los cacaotaleros pisaron la goma otra vez en el noveno tras Rojas ser transferido, avanzar con rodado de Gutiérrez y anotar con rodado de Deyvison de los Santos.

Sobresalieron con el madero ganador, Emmanuel Rodríguez, con jonrón y dos empujadas; Aderlin Rodríguez, hit y dos producidas y Durán, con doble y sencillo. Por los derrotados, Deyvison de los Santos y Pablo Reyes batearon tríos de incogibles y Kelvin Gutiérrez logró doblete.