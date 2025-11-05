Miguel Sanó enciende la Liga Dominicana de Béisbol con su bate

Miguel Sanó le está pegando fuego a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom), lo que le ha valido para ser seleccionado como Jugador Más Valioso (MVP) de la semana en las dos votaciones semanales celebradas hasta el momento.

El bateador designado oriental exhibe una línea ofensiva de .340/.424/.800, con siete cuadrangulares y 18 remolcadas en los 13 partidos que ha disputado al inicio de la jornada del miércoles en el torneo invernal.

Las inclemencias del tiempo generadas por el huracán Melissa y sus efectos posteriores han provocado a las Estrellas cuatro posposiciones, pero eso no ha afectado el ritmo ofensivo del macorisano, quien ya estableció nuevas marcas personales en jonrones (5), logrados el año pasado, y carreras empujadas (15), registradas en su año de debut (2012-13), cuando apenas contaba con 19 años de edad.

El circuito dominicano no se caracteriza por ser prolífico en la producción de cuadrangulares: el año pasado se conectaron 166 vuelacercas en 148 partidos, para un promedio de 1.1 por encuentro. Hasta el momento se han celebrado 30 juegos y se han disparado 53, para una media de 1.8.

El último líder de cuadrangulares en la pelota dominicana que conectó cifras dobles en cuadrangulares fue Carlos Peguero en la campaña 2011-12 con 11.

"El Boquetón" está acumulando estadísticas para una campaña histórica en nuestro béisbol. Proyecta conectar 27 cuadrangulares y empujar 69 carreras, cifras que dejarían atrás las marcas de la liga que están en poder de Víctor Díaz (17 jonrones en la campaña 2008-09, con las Águilas Cibaeñas) y Alonzo Perry (53 remolcadas en 1953, con los Tigres del Licey).

El jugador de 32 años trabaja arduamente cada día con el fin de relanzar su carrera, que se vio pausada este año en el béisbol organizado de Estados Unidos a causa de una lesión, entre otras circunstancias.

"Estoy súper contento y orgulloso. Tengo mi rutina todos los días a las 8 de la mañana; sigo consistente y sin días libres, enfocado en mis chiquitos", expresó Sanó al comunicador Rafael Padilla luego del partido en el que conectó su séptimo cuadrangular de la temporada ante el Licey el pasado martes por la noche .

La valoración de Tatis

El dirigente de las Estrellas, Fernando Tatis, tiene una alta valoración de Sanó, al punto de considerar que podría ser cuarto bate en cualquier equipo de Grandes Ligas.

"Ahora mismo lo puedo agarrar y poner en cualquier equipo como cuarto bate. De verdad que lo que él tiene es algo impresionante. Es algo real, el talento no se puede esconder", expresó Tatis en una entrevista durante los primeros días de la actual campaña.