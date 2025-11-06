Tigres del Licey, en medio de mala racha, dejan libre a Jairo Asencio

Los Tigres del Licey tomaron una decisión sorprendente en medio de su peor momento de la temporada: dejaron en libertad al veterano cerrador Jairo Asencio, líder histórico de salvamentos de la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) en todas las etapas.

El equipo azul también liberó a los lanzadores Lisalverto Bonilla y Juan Then. Por igual, Anderson Hernández ya no estará como coach del equipo, supo Diario Libre por diversas fuentes.

La movida llega en medio de una racha de seis derrotas consecutivas, etapa en la que el pitcheo azul ha sido uno de los puntos más cuestionados y donde el equipo se ha visto desplazado en la tabla de posiciones.

Asencio, uno de los brazos más emblemáticos del club y figura clave en múltiples campeonatos, había sido ratificado en años recientes, incluso con una extensión contractual para continuar bajo la organización. No obstante, su salida ahora lo coloca entre los jugadores disponibles en la agencia libre.

Con Asencio fuera, el equipo azul se ve obligado a reorganizar su relevo mientras intenta frenar la mala racha y retomar la competitividad en una temporada donde sus rivales directos han mostrado mayor estabilidad.

Ya en la campaña pasada, cuando el equipo fue subcampeón, el derecho había perdido la titularidad como cerrador de manos de J.C. Mejía. En el presente curso, Asencio siguió trabajando como relevo medio.

Racha de derrotas

El Licey atraviesa su peor momento de la joven temporada: acumula 6 derrotas consecutivas, una racha marcada por el colapso de su cuerpo de lanzadores, que ha sido incapaz de contener la ofensiva rival.

Los bengaleses se enfrentan la noche de este jueves a las Águilas Cibaeñas, equipo que marcha puntero en el campeonato otoño-invernal 2025-2026 que está dedicado a Juan Marichal. Las cuyayas ya ganaron los dos primeros partidos ante los felinos, su clásico rival del torneo.