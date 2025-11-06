Los Tigres del Licey le dicen: "Don't worry" a sus fanáticos después de la sexta derrota al hilo

Los Tigres del Licey atraviesan su peor momento de la joven temporada luego de caer nuevamente frente a los Leones del Escogido, esta vez con marcador 1-5, acumulando así seis derrotas consecutivas.

Tras el encuentro, la cuenta oficial del conjunto azul en Instagram publicó el resultado acompañado del mensaje "Don´t worry" (No te preocupes), lo que desató una oleada de reacciones entre los seguidores.

En la zona de comentarios, algunos fanáticos tomaron la racha con humor, llegando a lanzar comentarios como "se vendieron fue?", mientras otros mostraron su frustración por el mal momento del equipo con reacciones como ''cómo que don´t worry? claro que i'm worry'' (estoy preocupado).

Sin embargo, la fanaticada también dejó ver su lado más optimista, expresando mensajes de motivación como: "El presente no determina el futuro, arriba Licey que tú puedes."

Las reacciones reflejan el contraste entre la preocupación por el desempeño reciente y la fe en que el equipo pueda reponerse antes de que avance la temporada.

Con estas derrotas seguidas, la presión aumenta para el cuerpo técnico y los jugadores, quienes buscarán romper la mala racha en sus próximos compromisos para retomar la confianza de su fanaticada.

Próximo compromiso

El reto inmediato no será sencillo. Este miércoles, Tigres y Águilas se enfrentarán en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Las Águilas llegan dominando con autoridad la tabla de posiciones, exhibiendo récord de 9 victorias y solo 1 derrota, lo que las coloca como el equipo más caliente del torneo.

El Licey tratará de frenar su caída y recuperar la confianza ante su eterno rival, en un juego que podría marcar un punto de giro en su temporada.