La Cancillería dominicana recomendó no ir a Copa América en Venezuela

El estadio Forum de La Guaira acogería el evento en suelo bolivariano. ( FUENTE EXTERNA )

Si Venezuela acogía como estaba programada la Copa América de Béisbol este mes (13-22) en La Guaira es poco probable que la representación quisqueyana hubiese tomado parte del evento puntuable para el ranking mundial y clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2026 y Panamericanos de 2027.

Ante el cierre de las relaciones diplomáticas entre ambos países desde julio de 2024, la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) pidió ayuda al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero desde allí se le dio un "no" literal y con diplomacia, al comunicarle que "no existen canales oficiales de asistencia en caso de eventualidad".

Diario Libre tuvo acceso a la misiva que envió Cancillería a la Fedom el pasado 28 de octubre donde se le sugiere que, "conviene tener presente que en el entorno regional persisten condiciones de seguridad que aconsejan prudencia en los desplazamientos, especialmente en el tránsito marítimo y aéreo hacia territorio venezolano".

Dominicana estaba en el Grupo A junto a Cuba, Curazao, México, Nicaragua y el equipo anfitrión. La llave B estaba programada para disputarse en el estadio Mariano Rivera de Ciudad de Panamá con Puerto Rico, Canadá, Colombia, Brasil, Argentina y el anfitrión.

Sin embargo, ante los inconvenientes que han creado el clima de tensión en la nación sudamericana con el desembarco de fuerzas navales estadounidenses cerca de sus costas, la Confederación Panamericana de Béisbol decidió retirar el 22 de octubre la sede a Venezuela y el torneo completo se disputará en Panamá.

Una previa de lo que pudiera ocurrir entre finales de enero y principio de febrero cuando Caracas acoja la Serie del Caribe.

Alexis Gómez tendrá la responsabilidad de dirigir al conjunto dominicano en el evento continental.

Luis Andrew Polonia (Luisito Polonia) es el gerente general del equipo.

Con nombre nuevo

La edición del evento será considerada la primera de carácter oficial bajo la denominación de Copa América de Béisbol con ese formato, luego de que ediciones previas, como la de 2008 en Venezuela, fueran consideradas como clasificatorias para la Copa Mundial de Béisbol.