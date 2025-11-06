¡Por fin, se fue la racha! Licey frena en su seguidilla de derrotas con triunfo 7-1 ante Águilas

Mel Rojas Jr., imagen de archivo, disparó cuadrangular con bases llenas para liderar el triunfo de los Tigres del Licey 7-1 la noche del jueves 6 de noviembre de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

¡Fin de la racha! Mel Rojas Jr. disparó un cuadrangular con las bases llenas en un inning grande de cinco carreras y los Tigres del Licey frenaron en seis su racha de derrotas y lo hicieron ante su archirrival, las Águilas Cibaeñas con un triunfo 7-2, anoche en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Las Águilas llegaron al choque con siete triunfos corridos.

Los Tigres (5-7), que llegaron al partido en la última plaza de la clasificación, suben ahora al cuarto puesto junto a los Toros del Este y así se intensifica más la batalla clasificatoria del torneo dedicado a Juan Marichal.

Las Águilas (9-2), siguen cómodas en primer lugar.

El Licey se fue delante en el marcador 1-0 producto de un "balk" del abridor Randy Wynne en el primer episodio con Gustavo Núñez en la antesala. Las Águilas igualaron en el quinto con elevado de sacrificio de Raynel Delgado.

En el cierre de la entrada, Rojas encontró las bases llenas ante Oscar Rayo, quien entró por Wynne en el cuarto y en conteo de 1-0 desapareció la pelota por el prado izquierdo para poner el juego 6-1.

El Licey se apunta un triunfo el día que liberó a Jairo Asencio, Lisalverto Bonilla y al coach Anderson Hernández. Ganó Michael Féliz (1-0). Perdió Rayo (1-1).