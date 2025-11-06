Las Estrellas vencen a los Toros en el Tetelo Vargas

Las Estrellas Orientales vencieron con marcador siete carreras por cuatro a los Toros del Este en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en la continuación de la serie regular del campeonato 2025-26 de la pelota invernal dominicana.

Wilín Rosario y Raimel Tapia remolcaron dos carreras cada uno para mantener en ritmo a las Estrellas que ahora han ganado dos partidos de manera consecutiva.

La victoria correspondió al abridor Oscar de la Cruz (1-1) que trabajó durante seis entradas en las que permitió cuatro vueltas, dos de ellas limpias, otorgó tres bases y ponchó a siete bateadores.

El salvamento correspondió a Neftalí Féliz (1) que trabajó una entrada en la que otorgó dos bases por bolas y permitió un indiscutible.

La derrota recayó sobre Matt Dermody (1-2) que en labor de tres entradas y un tercio permitió ocho indiscutibles y cuatro carreras, todas limpias.

Como anotaron

Las Estrellas marcaron dos en el primero con sencillo de Miguel Sanó y otro de Raimel Tapia pusieron el partido 2-0.

En el segundo llegaron dos más gracias a un doble de dos carreras del bateador emergente Wilín Rosario, quien entró en ese turno por Miguel Sanó.

Los Toros marcaron respondieron con tres vueltas en el tercero, dos de ellas por error en fildeo del jardinero corto Rodolfo Castro para que anotaran Gilberto Celestino y Bryan de la Cruz.

En el quinto, sexto y séptimo las Estrellas marcaron de manera sucesiva. Un elevado de sacrificio de Rainer Núñez, sencillo de Tapia y otro de Celestino redondearon la séptima carrera de los verdes.

Próximos partidos

Ambos equipos están libre este jueves y regresan al terreno de juego el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche en una jornada de tres partidos.

Los Gigantes estarán de visita en el estadio Cibao para enfrentar a las Aguilas Cibaeñas en el estadio Cibao.

Los Tigres del Licey estarán recibiendo la visita de los Toros del Este en el estadio Quisqueya.

Los Leones del Escogido enfrentarán a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.