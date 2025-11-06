Oficial: Tigres del Licey dejan en libertad a Jairo Asencio

Jairo Asencio, el líder histórico de salvamentos de la pelota invernal dominicana fue dejado en libertad por los Tigres del Licey. ( FUENTE EXTERNA )

Los Tigres del Licey enviaron un comunicado agradeciendo la entrega que durante varias temporadas demostraron los lanzadores Jairo Asencio y Lisalverto Bonilla, quienes han sido dejados en libertad por el equipo.

Igual agradecimiento se hizo extensivo al coach Anderson Hernández, quien también ha sido removido de sus labores en la histórica franquicia.

Asencio es el líder de por vida de la Lidom y los Tigres en partidos salvados y fue el encargado de cerrar los partidos desde su llegada al equipo procedente de los Toros del Este antes de la temporada 2008-09.

Según fuentes, el líder histórico en salvamentos de la pelota invernal dominicano ha estado en comunicación con varios equipos de la liga con la finalidad de integrarse a sus filas.

Bonilla, al igual que Asencio, formaron parte de las últimas ediciones campeonas del Licey con un rol de abridor y relevista largo, principalmente.

Hernández relevado de su puesto

Hernández, otro con varios campeonatos en su haber como jugador, también formó parte en las conquistas azules más recientes en su rol de coach de infielders.

El vicepresidente de operaciones y gerente general, Audo Vicente, deseó la mejor de las suertes a los tres y destacó su entrega y disposición durante el tiempo que permanecieron con el Licey.