Todo lo que debes saber sobre la oferta calificada en MLB

Kyle Schwarber recibió oferta calificada luego de terminar líder en cuadrangulares conectados en la Liga Nacional en la temporada 2025. ( AFP )

Desde que la oferta calificada se implementó en 2012, 157 jugadores han recibido de sus equipos esa oferta de un año, incluyendo 13 jugadores tras la temporada 2025.

El lanzador zurdo dominicano Framber Valdez encabeza a los lanzadores de la lista de los jugadores que recibieron la oferta calificada este jueves en el béisbol de Grandes Ligas.

Conjuntamente con Valdez, Kyle Schwarber, Kyle Tucker, Ranger Suárez, Dylan Cease, Trent Grisham, Gleyber Torres, Edwin Díaz, Brandon Woodruff, Zac Gallen, Shota Imanaga y Michael King, pueden optar por firmar por un año y 22.025 millones de dólares para 2026) antes de la fecha límite del jueves 18 de noviembre, según informó Mark Feinsand de MLB.com.

Estos jugadores tienen hasta las 5:00 p.m. (hora de la República Dominicana) del 18 de noviembre para aceptarla o recharzarla.

Los peloteros que aceptan la oferta calificada quedan firmados con su equipo por la próxima temporada al valor establecido. Quienes la rechazan se convierten en agentes libres, y si un nuevo equipo los firma, su antiguo club recibe una compensación en forma de selección del Draft.

Desde que este sistema fue implementado en 2012, solo 14 jugadores la han aceptado. Nick Martínez fue el único que lo hizo en 2024, regresando con los Reds para 2025.

Compensación y penalizaciones

Cuando un equipo hace una oferta calificada a un jugador que luego firma con otro club, la organización que lo pierde recibe una selección compensatoria en el Draft del año siguiente.

El equipo que firma a un jugador que rechazó una oferta calificada debe ceder una o más selecciones del Draft, aunque la selección de primera ronda más alta está protegida.

Si el jugador sigue sin firmar hasta después del inicio del Draft del año siguiente, ya no está vinculado a compensación y puede ser contratado sin penalización para su nuevo equipo.

A continuación, un desglose año por año de todos los jugadores que recibieron oferta calificada. También se incluyen las selecciones del Draft que recibieron los equipos como compensación por perder a agentes libres que rechazaron la oferta.

En 2025 (US$22.025 millones)

Recibieron oferta calificada (QO)

Bo Bichette, Blue Jays

Dylan Cease, Padres

Edwin Díaz, Mets

Zac Gallen, D-backs

Trent Grisham, Yankees

Shota Imanaga, Cubs

Michael King, Padres

Kyle Schwarber, Phillies

Ranger Suárez, Phillies

Gleyber Torres, Tigers

Kyle Tucker, Cubs

Framber Valdez, Astros

Brandon Woodruff, Brewers

2024 (US$21.05 millones)

Aceptó

Nick Martínez, Reds

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Willy Adames, Brewers Firmó con: Giants (siete años, US$182 millones) Pick compensatorio de Brewers: Brady Ebel, SS, turno 32 global

Alex Bregman, Astros Firmó con: Red Sox (tres años, US$120 millones) Pick compensatorio de Astros: los Astros recibieron un pick compensatorio cuando Bregman firmó con Boston, pero lo perdieron como parte de la penalidad por firmar a Christian Walker.

Corbin Burnes, Orioles Firmó con: D-backs (seis años, US$210 millones) Pick compensatorio de Orioles: Caden Bodine, C, turno 30 global

Max Fried, Braves Firmó con: Yankees (ocho años, US$218 millones) Pick compensatorio de Braves: Dixon Williams, 2B, turno 136 global

Nick Pivetta, Red Sox Firmó con: Padres (cuatro años, US$55 millones) Pick compensatorio de Red Sox: Henry Godbout, SS, turno 75 global

Luis Severino, Mets Firmó con: Athletics (tres años, US$67 millones) Pick compensatorio de Mets: los Mets recibieron un pick cuando Severino firmó con Oakland, pero luego lo perdieron como parte de la penalidad por firmar a Juan Soto.

Anthony Santander, Orioles Firmó con: Blue Jays (cinco años, US$92.5 millones) Pick compensatorio de Orioles: Wehiwa Aloy, SS, turno 31 global

Juan Soto, Yankees Firmó con: Mets (15 años, US$765 millones) Pick compensatorio de Yankees: los Yankees recibieron un pick cuando Soto firmó con los Mets, pero lo perdieron como parte de la penalidad por firmar a Max Fried.

Christian Walker, D-backs Firmó con: Astros (tres años, US$60 millones) Pick compensatorio de D-backs: Patrick Forbes, LD, turno 29 global



Rechazaron (y volvieron a firmar con el mismo equipo)

Teoscar Hernández, Dodgers Nuevo contrato: tres años, US$66 millones

Sean Manaea, Mets Nuevo contrato: tres años, US$75 millones

Pete Alonso, Mets Nuevo contrato: dos años, US$54 millones



2023 (US$20.325 millones)

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Shohei Ohtani, Angels Firmó con: Dodgers (10 años, US$700 millones) Pick compensatorio de Angels: Ryan Johnson, LD (turno 74)

Josh Hader, Padres Firmó con: Astros (cinco años, US$95 millones) Pick compensatorio de Padres: Kavares Tears, RF (turno 134)

Sonny Gray, Twins Firmó con: Cardinals (tres años, US$75 millones) Pick compensatorio de Twins: Kyle DeBarge, SS (turno 33)

Blake Snell, Padres Firmó con: Giants (dos años, US$62 millones) Pick compensatorio de Padres: Clark Candiotti, LD (turno 135)

Matt Chapman, Blue Jays Firmó con: Giants (un año, US$18 millones con dos opciones de jugador; total garantizado US$54 millones) Pick compensatorio de Blue Jays: Nick Mitchell, OF (turno 136)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Aaron Nola, Phillies Nuevo contrato: siete años, US$172 millones

Cody Bellinger, Cubs Nuevo contrato: tres años, US$80 millones



2022 (US$19.65 millones)

Aceptaron

Joc Pederson, Giants

Martín Pérez, Rangers

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Tyler Anderson, Dodgers Firmó con: Angels (tres años, US$39 millones) Pick compensatorio de Dodgers: Dylan Campbell, SS (turno 136)

Chris Bassitt, Mets Firmó con: Blue Jays (tres años, US$63 millones) Pick compensatorio de Mets: Austin Troesser, LD (turno 135)

Xander Bogaerts, Red Sox Firmó con: Padres (11 años, US$280 millones) Pick compensatorio de Red Sox: Kristian Campbell, SS (turno 132)

Willson Contreras, Cubs Firmó con: Cardinals (cinco años, US$87.5 millones) Pick compensatorio de Cubs: Jaxon Wiggins, LD (turno 68)

Jacob deGrom, Mets Firmó con: Rangers (cinco años, US$185 millones) Pick compensatorio de Mets: A.J. Ewing, SS (turno 134)

Nathan Eovaldi, Red Sox Firmó con: Rangers (dos años, US$34 millones) Pick compensatorio de Red Sox: Justin Riemer, SS (turno 133)

Carlos Rodón, Giants Firmó con: Yankees (seis años, US$162 millones) Pick compensatorio de Giants: Joe Whitman, LZ (turno 69)

Dansby Swanson, Braves Firmó con: Cubs (siete años, US$177 millones) Pick compensatorio de Braves: Cade Kuehler, LD (turno 70)

Trea Turner, Dodgers Firmó con: Phillies (11 años, US$300 millones) Pick compensatorio de Dodgers: Eriq Swan, LD (turno 137)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Aaron Judge, Yankees – 9 años, US$360 millones

Brandon Nimmo, Mets – 8 años, US$162 millones

Anthony Rizzo, Yankees – 2 años, US$34 millones

2021 (US$18.4 millones)

Aceptó

Brandon Belt, Giants

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Nick Castellanos, Reds ? Phillies (5 años, US$100 millones) Pick de Reds: Sal Stewart, 3B (32)

Carlos Correa, Astros ? Twins (3 años, US$105.3 millones) Pick de Astros: Andrew Taylor, LD (80)

Freddie Freeman, Braves ? Dodgers (6 años, US$162 millones) Pick de Braves: Blake Burkhalter, LD (76)

Robbie Ray, Blue Jays ? Mariners (5 años, US$115 millones) Pick de Blue Jays: Cade Doughty, 2B (78)

Eduardo Rodríguez, Red Sox ? Tigers (5 años, US$77 millones) Pick de Red Sox: Roman Anthony, OF (79)

Corey Seager, Dodgers ? Rangers (10 años, US$325 millones) Pick de Dodgers: perdido por firmar a Freeman

Marcus Semien, Blue Jays ? Rangers (7 años, US$175 millones) Pick de Blue Jays: Tucker Toman, SS (77)

Trevor Story, Rockies ? Red Sox (6 años, US$140 millones) Pick de Rockies: Sterlin Thompson, SS (31)

Noah Syndergaard, Mets ? Angels (1 año, US$21 millones) Pick de Mets: Nick Morabito, SS (75)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Raisel Iglesias, Angels – 4 años, US$58 millones

Chris Taylor, Dodgers – 4 años, US$60 millones

Justin Verlander, Astros – 1 año, US$25 millones

Rechazó (y quedó sin firmar)

Michael Conforto, Mets

2020 (US$18.9 millones)

Aceptaron

Kevin Gausman, Giants

Marcus Stroman, Mets

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Trevor Bauer, Reds ? Dodgers (3 años, US$102 millones) Pick de Reds: Jay Allen, OF (30)

George Springer, Astros ? Blue Jays (6 años, US$150 millones) Pick de Astros: Chayce McDermott, LD (132)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

DJ LeMahieu, Yankees – 6 años, US$90 millones

J.T. Realmuto, Phillies – 5 años, US$115.5 millones

2019 (US$17.8 millones)

Aceptaron

José Abreu, White Sox (luego reemplazado por contrato de 3 años, US$50 millones)

Jake Odorizzi, Twins

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Madison Bumgarner, Giants ? D-backs (5 años, US$85 millones) Pick de Giants: Nick Swiney, LZ (67)

Gerrit Cole, Astros ? Yankees (9 años, US$324 millones) Pick de Astros: Alex Santos, LD (72)

Josh Donaldson, Braves ? Twins (4 años, US$92 millones) Pick de Braves: perdido por firmar al también QO Marcell Ozuna

Marcell Ozuna, Cardinals ? Braves (1 año, US$18 millones) Pick de Cardinals: Alec Burleson, OF (70)

Anthony Rendon, Nationals ? Angels (7 años, US$245 millones) Pick de Nationals: Sammy Infante, SS (71)

Will Smith, Giants ? Braves (3 años, US$39 millones) Pick de Giants: Jimmy Glowenke, SS (68)

Zack Wheeler, Mets ? Phillies (5 años, US$118 millones) Pick de Mets: Isaiah Greene, OF (69)



Rechazó (y renovó con el mismo equipo)

Stephen Strasburg, Nationals – 7 años, US$245 millones

2018 (US$17.9 millones)

Aceptó

Hyun-Jin Ryu, Dodgers

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Patrick Corbin, D-backs ? Nationals (6 años, US$140 millones) Pick de D-backs: Brennan Malone, LD (33)

Yasmani Grandal, Dodgers ? Brewers (1 año, US$18.25 millones) Pick de Dodgers: Jimmy Lewis, LD (78)

Bryce Harper, Nationals ? Phillies (13 años, US$330 millones) Pick de Nationals: ninguno (perdido por firmar a Corbin)

Dallas Keuchel, Astros ? Braves (1 año, US$13 millones) Pick de Astros: ninguno (Keuchel firmó después del Draft)

Craig Kimbrel, Red Sox ? Cubs (3 años, US$43 millones) Pick de Red Sox: ninguno (Kimbrel firmó después del Draft)

A.J. Pollock, D-backs ? Dodgers (4 años, US$55 millones) Pick de D-backs: Drey Jameson, LD (34)



2017 (US$17.4 millones)

Aceptaron

Ninguno

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Jake Arrieta, Cubs ? Phillies (3 años, US$75 millones) Pick de Cubs: Paul Richan, LD (78)

Lorenzo Cain, Royals ? Brewers (5 años, US$80 millones) Pick de Royals: Jackson Kowar, LD (33)

Alex Cobb, Rays ? Orioles (4 años, US$57 millones) Pick de Rays: Shane McClanahan, LZ (31)

Wade Davis, Cubs ? Rockies (3 años, US$52 millones) Pick de Cubs: Cole Roederer, OF (77)

Greg Holland, Rockies ? Cardinals (1 año, US$14 millones) Pick de Rockies: Mitchell Kilkenny, LD (76)

Eric Hosmer, Royals ? Padres (8 años, US$144 millones) Pick de Royals: Daniel Lynch, LZ (34)

Lance Lynn, Cardinals ? Twins (1 año, US$12 millones) Pick de Cardinals: Luken Baker, 1B (75)

Carlos Santana, Indians ? Phillies (3 años, US$60 millones) Pick de Indians: Ethan Hankins, LD (35)



Rechazó (y renovó con el mismo equipo)

Mike Moustakas, Royals – 1 año, US$6.5 millones con incentivos hasta US$22.7 millones

2016 (US$17.2 millones)

Aceptaron

Jeremy Hellickson, Phillies

Neil Walker, Mets

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Ian Desmond, Rangers ? Rockies (5 años, US$70 millones) Pick de Rangers: Chris Siese, SS (29)

Edwin Encarnación, Blue Jays ? Indians (3 años, US$60 millones) Pick de Blue Jays: Nate Pearson, LD (28)

Dexter Fowler, Cubs ? Cardinals (5 años, US$82.5 millones) Pick de Cubs: Alex Lange, LD (30)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

José Bautista, Blue Jays – 1 año, US$18 millones

Yoenis Céspedes, Mets – 4 años, US$110 millones

Kenley Jansen, Dodgers – 5 años, US$80 millones

Mark Trumbo, Orioles – 3 años, US$37.5 millones

Justin Turner, Dodgers – 4 años, US$64 millones

2015 (US$15.8 millones)

Aceptaron

Brett Anderson, Dodgers

Colby Rasmus, Astros

Matt Wieters, Orioles

Rechazaron

Wei-Yin Chen, Orioles ? Marlins (5 años, US$80 millones) Pick de Orioles: Cody Sedlock, LD (27)

Ian Desmond, Nationals ? Rangers (1 año, US$8 millones) Pick de Nationals: Dane Dunning, LD (29)

Zack Greinke, Dodgers ? D-backs (6 años, US$206.5 millones) Pick de Dodgers: Will Smith, C (32)

Yovani Gallardo, Rangers ? Orioles (3 años, US$35 millones) Pick de Rangers: Cole Ragans, LZ (30)

Jason Heyward, Cardinals ? Cubs (8 años, US$184 millones) Pick de Cardinals: Dakota Hudson, LD (34)

Ian Kennedy, Padres ? Royals (5 años, US$70 millones) Pick de Padres: Eric Lauer, LZ (25)

John Lackey, Cardinals ? Cubs (2 años, US$32 millones) Pick de Cardinals: Dylan Carson, OF (33)

Daniel Murphy, Mets ? Nationals (3 años, US$37.5 millones) Pick de Mets: Anthony Kay, LZ (31)

Jeff Samardzija, White Sox ? Giants (5 años, US$90 millones) Pick de White Sox: Zack Burdi, LD (26)

Justin Upton, Padres ? Tigers (6 años, US$132.75 millones) Pick de Padres: Hudson Potts, SS (24)

Jordan Zimmermann, Nationals ? Tigers (5 años, US$110 millones) Pick de Nationals: Carter Kieboom, SS (28)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Chris Davis, Orioles – 7 años, US$161 millones

Marco Estrada, Blue Jays – 2 años, US$26 millones

Dexter Fowler, Cubs – 1 año, US$8 millones

Alex Gordon, Royals – 4 años, US$72 millones

Hisashi Iwakuma, Mariners – 1 año, US$11 millones

Howie Kendrick, Dodgers – 2 años, US$20 millones

2014 (US$15.3 millones)

Aceptaron

Ninguno

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Melky Cabrera, Blue Jays ? White Sox (3 años, US$42 millones) Pick de Blue Jays: Jon Harris, LD (29)

Nelson Cruz, Orioles ? Mariners (4 años, US$57 millones) Pick de Orioles: Ryan Mountcastle, SS (36)

Michael Cuddyer, Rockies ? Mets (2 años, US$21 millones) Pick de Rockies: Mike Nikorak, LD (27)

Russell Martin, Pirates ? Blue Jays (5 años, US$82 millones) Pick de Pirates: Ke’Bryan Hayes, 3B (32)

Hanley Ramírez, Dodgers ? Red Sox (4 años, US$88 millones) Pick de Dodgers: Kyle Funkhouser, LD (35)

David Robertson, Yankees ? White Sox (4 años, US$46 millones) Pick de Yankees: Kyle Holder, SS (30)

Pablo Sandoval, Giants ? Red Sox (5 años, US$95 millones) Pick de Giants: Chris Shaw, 1B (31)

Ervin Santana, Braves ? Twins (4 años, US$55 millones) Pick de Braves: Mike Soroka, LD (28)

Max Scherzer, Tigers ? Nationals (7 años, US$210 millones) Pick de Tigers: Christin Stewart, OF (34)

James Shields, Royals ? Padres (4 años, US$75 millones) Pick de Royals: Nolan Watson, LD (33)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Francisco Liriano, Pirates – 3 años, US$39 millones

Víctor Martínez, Tigers – 4 años, US$68 millones

2013 (US$14.1 millones)

Aceptaron

Ninguno

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Carlos Beltrán, Cardinals ? Yankees (3 años, US$45 millones) Pick de Cardinals: Jack Flaherty, LD (34)

Robinson Canó, Yankees ? Mariners (10 años, US$240 millones) Pick de Yankees: ninguno (lo perdieron por firmar a Beltrán)

Shin-Soo Choo, Reds ? Rangers (7 años, US$130 millones) Pick de Reds: Alex Blandino, 3B (29)

Nelson Cruz, Rangers ? Orioles (1 año, US$8 millones) Pick de Rangers: Luis Ortiz, LD (30)

Jacoby Ellsbury, Red Sox ? Yankees (7 años, US$153 millones) Pick de Red Sox: Michael Kopech, LD (33)

Curtis Granderson, Yankees ? Mets (4 años, US$60 millones) Pick de Yankees: ninguno (perdido por firmar a Ellsbury)

Ubaldo Jiménez, Indians ? Orioles (4 años, US$50 millones) Pick de Indians: Justus Sheffield, LZ (31)

Brian McCann, Braves ? Yankees (5 años, US$85 millones) Pick de Braves: Braxton Davidson, OF (32)

Kendrys Morales, Mariners ? Twins (1 año, US$7.4 millones prorrateado) Pick de Mariners: ninguno (perdido por firmar a Canó)

Ervin Santana, Royals ? Braves (1 año, US$14.1 millones) Pick de Royals: Foster Griffin, LZ (28)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Stephen Drew, Red Sox – 1 año, US$10.1 millones prorrateado

Hiroki Kuroda, Yankees – 1 año, US$16 millones

Mike Napoli, Red Sox – 2 años, US$32 millones

2012 (US$13.3 millones)

Aceptaron

Ninguno

Rechazaron (y firmaron en otro equipo)

Michael Bourn, Braves ? Indians (4 años, US$48 millones) Pick de Braves: Jason Hursh, OF (31)

Josh Hamilton, Rangers ? Angels (5 años, US$125 millones) Pick de Rangers: Travis Demeritte, 3B (30)

Kyle Lohse, Cardinals ? Brewers (3 años, US$33 millones) Pick de Cardinals: Rob Kaminsky, LZ (28)

Rafael Soriano, Yankees ? Nationals (2 años, US$28 millones) Pick de Yankees: Ian Clarkin, LZ (33)

Nick Swisher, Yankees ? Indians (4 años, US$56 millones) Pick de Yankees: Aaron Judge, OF (32)

B.J. Upton, Rays ? Braves (5 años, US$75.25 millones) Pick de Rays: Ryne Stanek, LD (29)



Rechazaron (y renovaron con el mismo equipo)

Hiroki Kuroda, Yankees – 1 año, US$15 millones

Adam LaRoche, Nationals – 2 años, US$25 millones

David Ortiz, Red Sox – 2 años, US$26 millones