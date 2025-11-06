Jorge Polanco se convierte en agente libre tras rechazar opción de US$6 millones

El dominicano Jorge Polanco rechazó una opción de jugador condicionada de US$6 millones para el 2026 y se convertirá en agente libre, anunciaron los Marineros.

Sin embargo, los Marineros tienen interés en volver a firmar al segunda base y bateador designado de 32 años, luego de su contundente resurgir en la temporada 2025.

Polanco había asegurado la opción condicionada al alcanzar 450 visitas al plato, una cláusula vinculada al contrato de un año y US$7 millones que firmó en enero, diseñado con incentivos enfocados en su salud, tras haber sido operado en octubre pasado para reparar el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Ese contrato también incluía una cláusula de rescisión por US$750,000.

Te puede interesar Jorge Polanco, el héroe improbable

Desempeño

El problema en la rodilla fue algo con lo que lidió durante su primera campaña en Seattle, en 2024, y su recuperación fue uno de los aspectos más alentadores para los Marineros en 2025.

Polanco conectó 26 jonrones durante la temporada regular --su mayor cifra desde los 33 que disparó en 2021, su tope personal-- y sumó otros cuatro bambinazos en la postemporada, cuando fue uno de los jugadores más productivos de Seattle en su camino hasta la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

En total, registró una línea ofensiva de .265/.326/.495 (.821 de OPS) en 524 visitas al plato a lo largo de 138 juegos antes de octubre.

Polanco se unió a Josh Naylor, el venezolano Eugenio Suárez y Mitch Garver como los jugadores de posición de los Marineros que se han convertido en agentes libres, junto con los relevistas de baja presión Caleb Ferguson y Luke Jackson.

Con la salida de Polanco --al menos por ahora-- Seattle tiene vacantes en todas las posiciones del cuadro interior, excepto en el campo corto, donde J.P. Crawford entrará en la última temporada del contrato de cinco años y US$51 millones que firmó en el Día Inaugural del 2022.