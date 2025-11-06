Dominicana se foguearía en el Quisqueya con club de la MLB previo al Clásico

La última visita de equipos de la MLB a Santo Domingo fue en 2024 cuando poco más de 23 mil personas asistieron a los dos partidos. ( DL/FÉLIX LEÓN )

Grandes Ligas publicó el miércoles el calendario de la pretemporada 2026 y allí aparece que México, dentro de su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol, se medirá a los Diamondbacks y Dodgers, Estados Unidos a los Gigantes y Rockies, Cuba a los Reales y Rojos, Colombia a los Piratas y Bravos, Puerto Rico a Medias Rojas y Mellizos y Venezuela a los Astros y Nacionales.

Son 14 los países que tomarán parte del evento en Occidente que ya conocen sus rivales de preparación en Arizona y Florida donde disputarán 14 juegos, menos la República Dominicana. ¿La razón? En el país se adelantan las negociaciones para que el equipo duartiano dispute uno o dos partidos en el estadio Quisqueya Juan Marichal con una novena de la MLB.

Fuentes cercanas a las negociaciones dijeron el miércoles a Diario Libre que las negociaciones están avanzadas, a punto de cerrarse para hacer el anuncio oficial. "Hay una alta posibilidad", dijo una de las fuentes vinculadas al montaje que fueron consultadas para esta nota.

Los partidos tendrían lugar los días tres y cuatro de marzo. El conjunto que dirigiría Albert Pujols volaría la noche del cuatro para concentrarse en Miami, previo a su debut en el torneo internacional ante Nicaragua, el viernes seis.

Sin embargo, existe la posibilidad de que sea solo un choque, lo que ha retrasado el cierre de las negociaciones.

Una oportunidad única de ver en el terreno a figuras como Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, José Ramírez, Vladimir Guerrero Jr., Ketel Marte y Willy Adames.

Primer fogueo en RD

La buena respuesta del público local a las visitas más recientes de la MLB al país (2020 con Tigres y Mellizos y 2024 con Medias Rojas y Rays) ha ayudado en las negociaciones, con lo relativo al montaje, respaldo publicitario y capacidad de compra de boletas a precios de pretemporada en Arizona y Florida.

Se trataría de la primera vez desde que el elenco nacional dispute partidos de fogueos en suelo dominicano desde que la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol (WBSC) se unieran para lanzar el certamen, que tuvo su primera edición en 2006. Desde 2013, esos juegos tuvieron lugar en Florida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/g5au7diwqaa-ops-c8e9aaf0.jpg Calendario de fogueo de 14 equipos que participarán en el Clásico Mundial con clubes de la MLB.

Dominicana forma parte del Grupo D dentro del torneo de 20 países y que su primera ronda se disputará, además de Miami, en Houston, San Juan, Puerto Rico, y Tokio, Japón.

Tras medirse a los nicas, el conjunto se enfrentará al de Países Bajos el domingo ocho (1:00 pm), el lunes nueve a Israel (1:00 pm) y el martes 10 a Venezuela, a las 9:00 pm.